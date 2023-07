Estos son los 25 municipios españoles más baratos para comprar una casa

Comprar una casa, recibir las llaves de la misma y formar una familia en estas cuatro paredes es el sueño de muchas personas en nuestro país, pero que difícilmente podrá llegar a materializarse para la mayoría. Querer y no poder es lo que supone esta adquisición, ya que un precio de la vivienda sin freno sumado a unas hipotecas más caras hacen que esta operación suponga un desembolso de dinero cada vez mayor y, por tanto, más inalcanzable. No obstante, el mercado inmobiliario no es uniforme, sino que el precio de la vivienda en venta varía en función de numerosos factores como las características de la misma o incluso la zona donde se encuentre. Por ello, desde el portal inmobiliario idealista han realizado un estudio donde destacan los 25 municipios más económicos de España para comprar una casa.

El municipio cordobés Fuente Obejuna es el más barato de España para comprar una casa, y es que los propietarios de viviendas piden una media de 334 euros/m2, según los precios del mes de junio de 2023 del portal inmobiliario. Por ello, el interesado en adquirir un inmueble de unos 80 metros cuadrados podrá convertirse en propietario del mismo pagando una media de 26.720 euros, cifra que parece impensable en la mayoría de autonomías españolas.

A este le siguen otros dos municipios cordobeses que completan el podio: Bélmez y Peñarroya-Pueblonuevo. El precio de la vivienda en venta en junio de 2023 se situó en esta primer autonomía en los 340 euros, mientras que en la segunda ascendió a los 416 euros, por lo que comprar piso de unos 80 metros cuadrados cuesta 27.200 euros y 33.280 euros, respectivamente.

Municipio más barato en cada comunidad autónoma