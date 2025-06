Un experto hipotecario señala cuál es el sueldo necesario para obtener una hipoteca

Uno de los pasos más importantes en la vida de un ciudadano es la compra de una vivienda. Se trata de un proceso que implica muchos años de ahorro y esfuerzo, y aún así muchos no cuentan con el dinero suficiente para adquirir el inmueble. Por ello, lo más común es solicitar una hipoteca al banco.

Este procedimiento implica que la entidad concede un préstamo para ayudar a pagar una parte del precio del inmueble, normalmente hasta el 80% del valor total, el cual queda como garantía hasta que el dinero sea devuelto. Este proceso no solo implica una evaluación de la capacidad económica, sino también una negociación de condiciones con el banco como el tipo de interés, los plazos de devolución y los productos vinculados.

Por ello, antes de solicitar esta ayuda es fundamental informarse bien, comparar las distintas ofertas que existen y tener claro cuánto dinero se puede asumir sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Y es que solicitar una hipoteca significa un compromiso a largo plazo, por lo que es necesario tener clara la decisión final para evitar problemas en un futuro.

No obstante, en este proceso también entra el banco. En este caso, es la entidad financiera la que analiza aspectos del ciudadano como la estabilidad económica, el nivel de endeudamiento y el historial crediticio, todos ellos factores clave para determinar si se concede el préstamo, en qué condiciones y qué tipo de interés quedará establecido.

La clave para obtener una hipoteca

Ante la importancia de este trámite, el experto hipotecario José Paino ha dado las claves sobre cómo afrontar esta solicitud. Y es que todo reside en la previsión. "Cuanto mejor preparado esté el perfil, más fácil será negociar con el banco, y para lograrlo, la anticipación es fundamental" asegura el experto.

Por ello, una de las recomendaciones que ofrece es sanear las finanzas personales, eliminar pequeñas deudas y tratar de encontrar una estabilidad laboral, todo para evitar que el banco perciba ciertos riesgos. Además, es importante anticiparse a las exigencias que puede haber desde la entidad, con el objetivo de lograr unas mejores condiciones en la hipoteca.

¿Cuál es el sueldo ideal para una hipoteca?

Uno de los requisitos más observados por los bancos es contar con un buen salario. Cuanto más sólido es el perfil financiero, más opciones hay de conseguir una hipoteca en buenas condiciones. En este sentido, el experto asegura que un perfil correcto para las entidades financieras debe ingresar más de 2.500 euros mensuales.

No obstante, no es la única condición que se revisa. El nivel de endeudamiento también es importante para que los bancos concedan estas hipotecas. El nivel de endeudamiento no debe superar el 35 % de los ingresos, de lo contrario las condiciones se pueden endurecer o, directamente, se deniegue el préstamo.

La firma de hipotecas sube otro 14% en abril impulsada por los bajos tipos

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 14,4% en abril respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 39.176 préstamos, la mayor cifra en un mes de abril desde 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de abril, 30 puntos inferior al de marzo (+44,5%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma diez meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,98%, ligeramente por encima del 2,97% de marzo, aunque por debajo del 3% por tercer mes consecutivo. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en abril ha logrado aguantar por debajo de esa cota aunque haya repuntado levemente respecto al dato de marzo. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el cuarto mes de 2025.

Estas son las hipotecas más baratas de junio de 2025

El mercado hipotecario está ofreciendo algunas de sus ofertas más competitivas en años. Los últimos recortes del BCE y la tendencia a la baja del euríbor han permitido a las entidades lanzar condiciones muy ventajosas, lo que convierte junio de 2025 en un momento idóneo para plantearse contratar una hipoteca.

Por ello, desde HelpMyCash han recopilado las mejores hipotecas del momento tanto a tipo fijo, mixto como variable. Estas son: