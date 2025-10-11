Francia invierte 100 millones de euros para instalaciones portuarias en el Sáhara

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha concedido un préstamo de 100 millones de euros a la Agencia Nacional de Puertos (ANP) de Marruecos para financiar inversiones en varios proyectos de infraestructuras portuarias en el Sáhara.

Este anuncio fue realizado por el Director General Adjunto de la AFD, Bertrand Walckenaer, durante el Foro Económico Francia-Marruecos, celebrado en Dajla. Al evento asistieron representantes de varias empresas francesas de diversos sectores, como Safran, Engie y Azura, entre otras.

Durante el foro, el embajador de Francia en Marruecos, Christophe Lecourtier, destacó las alianzas bilaterales que impulsarán el importante potencial del reino, ya sea en el ámbito de las energías renovables, la conexión entre Europa y África o las perspectivas de desarrollo del hidrógeno verde. Lecourtier explicó que todo esto se desarrollará principalmente en las regiones de Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia El Hamra y Dakhla-Oued Ed-Dahab.

El foro, organizado por la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) y el Movimiento de Empresas Francesas (MEDEF) a través del Club de Empresarios Francia-Marruecos, tiene como objetivo fortalecer las asociaciones económicas bilaterales e identificar nuevas áreas de integración entre las comunidades empresariales de los dos países, informan medios marroquíes.