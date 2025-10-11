Cobrará más de 29.000 euros de indemnización tras ser despedido un año después de aceptar una drástica reducción de su sueldo

Un trabajador de 55 años, que formaba parte de la plantilla de un club de pádel desde su fundación en 2010 y había ascendido hasta jefe de Recursos Humanos, fue despedido en marzo de 2023 apenas un año después de aceptar una significativa reducción de sueldo. La compañía, que había sido adquirida por una nueva propiedad en 2021, alegó como motivo del despido "causas objetivas" relacionadas con cambios en la organización que habrían dejado su puesto "vacío de contenido".

La situación se originó cuando el directivo de la empresa presentó al trabajador tres opciones en 2022: una reducción de su salario bruto anual de 24.066 euros a 14.954 euros (equivalente a pasar de 2.005,50 a 1.246,19 euros mensuales) con la promesa de mantener su empleo hasta la jubilación, su reubicación como mozo de almacén, o el despido inmediato.

El empleado, consciente de la importancia de los últimos años cotizados para el cálculo de su pensión, aceptó la rebaja salarial.

La "mala fe" de la empresa

El tribunal ha determinado que la compañía actuó con "mala fe y dolo" al plantear este acuerdo, ya que su verdadera intención no era garantizar la continuidad del trabajador, sino reducir el coste de una futura indemnización por despido. La sentencia subraya que la empresa solicitó al empleado que comunicara su decisión por correo electrónico para simular que se trataba de un acuerdo voluntario, cuando en realidad se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

La resolución judicial, que declara el despido improcedente, obliga a la empresa a readmitir al trabajador en sus condiciones salariales originales abonando los salarios de tramitación, o a pagarle una indemnización de 29.714,83 euros. Este importe ha sido calculado sobre la base del salario que percibía antes de la reducción, no del monto inferior que estaba cobrando en el momento del despido, que habría generado una indemnización de apenas 8.945,98 euros.