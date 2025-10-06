Garamendi, sobre la acusación de machismo de Díaz: "Es brutal, van a descalificar en cuanto no les gusta algo"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido a los ataques de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por las acusaciones de machismo que ha recibido "ya cuatro o cinco veces". Díaz acusó también recientemente al líder empresarial de trabajar mucho menos que la actual jornada de 40 horas semanales.

"Sinceramente, no me considero un machista", ha replicado Garamendi en una entrevista en Antena 3. "Ir a por la persona, a mí me parece brutal. Yo eso no lo voy a hacer nunca. Es decir, ni lo vamos a hacer, pero en este caso se ataca directamente a las personas", ha añadido.

Garamendi ha criticado que la ministra de Trabajo use el salario que cobra en la CEOE con intención de descalificarlo y ha recordado que su sueldo depende de una organización privada.

"Los altos cargos, vicepresidentes del Gobierno, van a tener un coche hasta que se mueran, con un chófer, ¿Eso quién lo paga? Todos. Eso lo pagamos todos y eso no pasa nada", ha expuesto.

"Si no les gusta algo, van a descalificar", ha sentenciado Garamendi, que ha indicado que el Ministerio de Trabajo quiere aprobar vía real decreto el control horario como "venganza" tras decaer el proyecto de ley para rebajar la jornada.

"Si no supero la ley, voy cambiando todo", ha expuesto Garamendi sobre el nuevo cambio normativo que está emprendiendo el Departamento de Díaz.

Presupuestos

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente de la CEOE ha recordado que en toda la legislatura no ha habido unas nuevas cuentas públicas, ya que se llevan prorrogando desde hace tres años, mientras siguen subiendo los impuestos, el gasto público y la deuda.

"Los Presupuestos del Estado en España arrancan con la Constitución de Cádiz. ¿Y sabes a quién no le gustaban? A Fernando VII, ¿por qué? Pues porque los Presupuestos son los que te dicen dónde estás", ha indicado.

Así, ha afirmado que los españoles tienen "derecho" a unas nuevas cuentas públicas para saber "en dónde estamos", ya que, aunque la economía vaya bien, lo pequeño "no va bien".

"La economía va bien, pero luego un señor no puede ir al supermercado a comprar bien. Ahí está habiendo una distorsión de las cosas. ¿Y por qué también? Porque realmente se está llevando todo a lo público", ha expuesto.

El presidente de la CEOE ha indicado que mientras los salarios suben, los costes salariales se "disparan", por lo que ha vuelto a incidir en su propuesta de que un trabajador cobre el total de su salario y luego el Estado le quite, como se hace con los autónomos, los impuestos.

"A los trabajadores, cuando les llega el dinero, hay un montón de dinero que se lo ha quedado el Estado, y que es suyo. El dinero de la Seguridad Social no es de la empresa que lo paga, es un dinero del trabajador, que la empresa lo que hace es trasladarlo a la Seguridad Social", ha apuntado.

Mano de obra extranjera

En relación a la inmigración, el presidente de la CEOE ha recordado que España es "un país de acogida" y que la empresa española necesita gente de fuera para que venga a trabajar, aunque ha apuntado a la necesidad de que la gente esté formada.

"Tenemos que ser inteligentes, por eso no solo nos falta gente, incluso las empresas estamos dispuestas, lo estamos planteando y lo hacemos en formar en origen, para que venga la gente, incluso preparada, o cuando vengan aquí, ver cómo formamos, porque no consiste en que vengan, sino en ayudarles para que funcione", ha añadido.