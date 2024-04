La Generalitat de Cataluña rechaza el ERTE de Freixenet por la sequía

La Generalitat catalana ha rechazado el ERTE por fuerza mayor (sequía) presentado por Freixenet al considerar que no está justificado, ya que Cataluña lleva más de tres años en situación de sequía, mientras la empresa ha decidido presentar otro expediente temporal ahora por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Y es que el Grupo Freixenet solicitó la semana pasada un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por razones de fuerza mayor que afectaría hasta a 615 personas de Freixenet y de Segura Viudas y se activaría a partir de mayo, alegando la crisis que sufre el sector por causa de la sequía. Según han informado este lunes fuentes de la Generalitat, hay dos elementos que justifican los ERTE de fuerza mayor ordinaria que son primordiales: la imprevisibilidad y la inevitabilidad. Así, el Gobierno catalán considera que la situación de sequía y de carencia de lluvias no es un hecho sobrevenido, ya que hace más de tres años que Cataluña sufre sequía.

Según explican, la fuerza mayor ordinaria actúa ante hechos que la empresa no puede prever ni evitar, como incendios o explosiones, entre otros, que no permiten la actividad del centro de trabajo, o fenómenos meteorológicos catastróficos, como pueden ser terremotos o inundaciones. Los demás expedientes en los que la Generalitat sí ha autorizado la fuerza mayor están vinculados a restricciones directa o indirectamente ligadas al decreto del Govern, que no es el caso de Freixenet. Desde el organismo catalán, se apunta a que hay otras opciones de expedientes vinculados a circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Por su parte, la empresa "acepta" la decisión de la Generalitatpero se mantiene firme en la necesidad del expediente y en las condiciones climáticas y solicitará un ERTE, ahora por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Tras la decisión de la Generalitat de no aceptar la fuerza mayor como motivo del ERTE, la empresa ha asegurado que continuará las "negociaciones constructivas" sobre el expediente con el comité de empresa y los sindicatos. Según la empresa, el motivo de la solicitud original del pasado 22 de abril de 2024 "sigue vigente" y es la grave falta de uvas y vino base para la producción de cava.

Por todo ello, conduce a una reducción masiva del trabajo en los procesos de producción debido a la "sequía extrema" en las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès, El Garraf y Camp de Tarragona, que afecta cada vez más al sector desde 2021. Desde entonces, junto con otros productores de cava, sindicatos y viticultores, Freixenet viene instando a la D.O. a actualizar la normativa del cava y a adoptar medidas para contrarrestar la tensa situación de suministro. Aunque la D.O. aprobó a mediados de abril medidas extraordinarias para la próxima cosecha, Freixenet considera que no son suficientes ni llegan a tiempo para evitar un ERTE.

La empresa ha añadido que, mientras la sequía ya ha acumulado un déficit equivalente a 80 millones de botellas en el sector del cava, Grupo Freixenet "está comprometido en satisfacer la demanda de los consumidores a corto y medio plazo".