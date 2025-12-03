El Gobierno concederá 400 millones en ayudas directas para comprar coches elétricos

Pedro Sánchez ha presentado el llamado Plan España Auto 2030, un documento elaborado por el Ministerio de Industria en colaboración con Anfac, la asociación de fabricantes de automóviles que, en palabras del presidente de la patronal, sienta las bases en un plazo de cinco años para planificar la producción española de vehículos eléctricos, incentivar la oferta de este tipo de movilidad, promover el I+D en este campo y regular todas las actuaciones para lograr que la cadena de valor de este sector pase de los 85.000 millones actuales de valor añadido a 125.000 millones.

En un acto en el que estuvieron presentes el ministro de industria, Jordi Hereu, y la ministra de Transacción Ecológica, Sara Aagesen, Pedro Sánchez hizo una exposición en la que no concretó los grandes retos de este nuevo plan. Desde el punto de vista económico, anunció un programa de ayudas para la compra de coches eléctricos y para incentivar la instalación de más puntos de recarga. En el primer caso, sustituye el actual Plan Moves por otro denominado Plan Auto Plus que contará con una dotación de 400 millones de euros en ayudas directas para la compra de coches eléctricos y que, a diferencia del Moves, será gestionado directamente por la administración central sin pasar por las comunidades autónomas. Anunció, además, un plan denominado Moves Corredores, cuya dotación será de 300 millones de euros destinado a promocionar la instalación de puntos de recarga en las llamadas “zonas de sombra”, es decir, carreteras o territorios poco transitados que hoy carecen de puntos de recarga.

El presidente del Gobierno insistió en la necesidad de que el coche eléctrico sea más asequible para las familias y agradeció a los fabricantes el esfuerzo por poner a la venta eléctricos por menos de 25.000 euros de precio de adquisición. Y para promocionar la utilización destacó el desarrollo de la red de infraestructura de recarga, que actualmente cuenta en España con 40.000 puntos.

En el apartado de innovación y competitividad, aseguró que se seguirán apoyando iniciativas el año próximo con una dotación de 580 millones más para el programa Perte VEC.

En el resto de su intervención se refirió a la necesidad de que el sector del motor no debe dar marcha atrás en el propósito europeo de la descarbonización en el que, señaló, "toda Europa va tarde, pero España no se va a bajar del coche eléctrico" y afirmó que “en el año 2050 todos los vehículos que circulen serán eléctricos”. Insitió en la necesidad de transformación de nuestra industria del automóvil , tan importante para la economía nacional con un 10% del PIB y más de dos millones de empleos, y se felicitó de que, con los planes de ayudas, ya se hayan matriculado más de 170.000 coches electrificados, aunque no basta con que las ventas se dupliquen, porque venimos de cifras bajas. “Tenemos que ser vanguardia y ponernos al volante de esta revolución para luchar contra la emergencia climática” finalizó.

Detalles

Más concreto estuvo en su intervención Josep María Recasens, presidente de Anfac, la patronal que agrupa a fabricantes e importantes de automóviles, que describió el Plan España Auto 2030 como el adecuado para que la industria española de este sector haga frente a los grandes retos que tiene como son descarbonización, digitalización, desabastecimiento de componentes o competencia externa. Tensiones que, en Europa, se ven reflejadas en cierres de plantas y pérdida de empleo. “No tenemos tiempo que perder. Somos el segundo productor de Europa, noveno del mundo y el cuarto de componentes. Una industria que representa el 10% de PIB y esto es lo que hay que proteger para aumentar la producción hasta 2,7 millones de vehículos electrificados”, ha dicho.

Estima Recasens que estamos en una carrera tecnológica y que la cadena de valor del coche eléctrico exige tecnología y métodos completamente distintos. Este plan, en su opinión, ayudará a transformar todo el sector sin dejar nadie atrás.

España genera actualmente 85.000 millones de valor agregado bruto y mas del 95% están en el vehículo de combustión, pero el mundo se está moviendo al eléctrico. Hay que cambiar por tanto hacia el coche eléctrico. Porque siempre se van a vender, financiar y asegurar coches, pero tenemos que ser un referente industrial de producción y venta de vehículos. “Está en riesgo todo el ecosistema de constructores y proveedores y no hacer nada no es una opción”, puntualizó

El Plan define un marco estable para impulsar inversiones, modernizar la producción y facilitar que España mantenga su posición como segundo fabricante europeo de automóviles. Entre las ,medidas que se proponen en el plano industrial, es un Programa de Crecimiento y Autonomía Estratégica de Automoción para la transformación e innovación de la cadena de suministro, dirigido a la atracción y desarrollo del vehículo electrificado; junto con la transformación y escalado de nuevos componentes en el sistema de proveedores y el desarrollo de la cadena de suministro de baterías. Aquí, el plan incluye el impulso de un marco regulatorio que prime el fomento de la industria, la competitividad y la autonomía estratégica y aboga por el mantenimiento de la figura de los PERTEs.

Fabrica de coches en España Seat

Otra de las propuestas del documento es un Plan Innovemos, que tiene como finalidad impulsar la I+D+i en los vehículos de nueva generación y nueva movilidad aplicando tecnologías con mayor viabilidad industrial como baterías, componentes eléctricos y electrónicos y vehículo autónomo y conectado, acompañado de la regulación pertinente. Asimismo, el Plan aboga por la creación del sello “inversiones bien hechas en España”, para la atracción de capitales extranjeros, que se integren en el ecosistema, aporten valor y colaboren con los agentes públicos y privados españoles.

En lo que respecta al mercado, el Plan España Auto 2030 apuesta por la continuidad y la actualización de los programas de ayudas a la compra de vehículos electrificados, con una mayor agilidad en las ayudas y simplificación administrativa. Además, se habla de reformas en el marco de la fiscalidad que fomenten la adopción del

vehículo electrificado en sus diversas tipologías (ligero, pesado, flotas y flotas públicas). Ello complementado con un Plan Nacional de despliegue de infraestructura de recarga que sea coordinado con las comunidades autónomas. En el plano industrial se recogen asimismo propuestas de actuaciones para la mejora de la competitividad de la industria, como nuevos programas de talento centrados en el vehículo del futuro, mejora de la productividad laboral, y costes energéticos atractivos.

En opinión de Recasens, "la movilidad eléctrica y conectada no es una amenaza, sino la mayor oportunidad que hemos tenido en décadas. El Plan incluye propuestas de medidas que harían más competitiva nuestra industria en toda la cadena de valor, desde los recursos mineros pasando por los fabricantes de componentes y de vehículos hasta llegar al mercado y la demanda. Todo ello sin olvidar propuestas para mejoras transversales en campos como el talento, la logística o la innovación, entre otros”. Y finalizó diciendo que “buscamos conseguir que España continúe siendo una potencia industrial también en el sector del automóvil electrificado”.