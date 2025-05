El Gobierno no quiere a las eléctricas dentro de la comisión de investigación del apagón

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha mantenido una conversación con la presidenta de Aelec, Marina Serrano, en la que le ha trasladado que el comité de análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril "no incluye ni al operador del sistema (Red Eléctrica) ni a ningún otro operador", informaron en fuentes ministeriales a Europa Press.

Las mismas fuentes precisaron que "es competencia del comité recabar información de todos los operadores, incluso con actuaciones in situ, tal y como se hizo el pasado sábado, cuando el comité se celebró en la sede de Red Eléctrica (REE)". De esta manera, añadieron que no se puede descartar que esa misma práctica ocurrida en la segunda de las reuniones del comité "se lleve a cabo en el futuro con otros actores".

Este lunes, Aelec, la patronal eléctrica de la que forman parte Endesa, Iberdrola y EDP España, anunció que pediría ser una de las partes interesadas en el comité creada por el Gobierno para investigar las causas del apagón ocurrido el pasado 28 de abril, y solicitaría también "poder tener un acceso pleno y transparente a toda la información sobre el incidente de la que dispone el operador del sistema, Red Eléctrica de España".

En un comunicado, la presidenta de Aelec, Marina Serrano, señaló que la asociación y las empresas que forman parte de ella quieren transmitir "su más firme voluntad de colaboración" en el procedimiento que se está instruyendo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "facilitando todos y cada uno de los datos que se soliciten y estén disponibles al respecto, tal y como se ha venido haciendo y se seguirá haciendo siempre que así se requiera".

No obstante, subrayaron que esta colaboración y transparencia no sólo incumbe a las empresas de la asociación, "sino que también debe hacerse efectiva, particularmente, por todos aquellos agentes del sector cuya misión fundamental es garantizar que el suministro eléctrico no se vea interrumpido de la forma en que aconteció el pasado lunes, esto es, el operador del sistema (Red Eléctrica)".

Así, Serrano indicó que, "para garantizar la imparcialidad y eficacia en la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar, evitando conflictos de interés", y teniendo en cuenta la participación en el comité de Red Eléctrica, cuya segunda reunión el pasado sábado tuvo lugar en la sede del operador del sistema, "debe contarse igualmente con la participación efectiva de Aelec y de sus empresas asociadas".