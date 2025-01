¿Va a hacer una reforma en casa próximamente? Esto es lo que conlleva no pedir la licencia de obra

Tener una casa en propiedad acarrea multitud de gastos, más en un momento marcado por la tendencia alcista de los precios tanto en vivienda nueva como usada. De hecho, esta última cerró el año con un incremento anual del 8,4% según los últimos datos recopilados por el portal inmobiliario Fotocasa, porcentaje que cifra en 2.389 euros el precio del metro cuadrado para la vivienda de segunda mano. Y el futuro tampoco es esperanzador: la falta de oferta y la excesiva demanda está provocando que los precios lleguen incluso a superar los de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Es por esto que comprar para reformar es una opción cada vez más atractiva para muchos consumidores, que prefieren invertir en la renovación de su inmueble antes que aventurarse a comprar una casa “sin personalidad”. Sin embargo, darle un toque característico a nuestra vivienda puede salirnos caro, sobre todo si se trata de una reforma de gran envergadura que implique modificaciones estructurales, como el derribo de tabiques para construir un espacio abierto entre salón y cocina o la ampliación de habitaciones.

Es más, en caso de no declarar la reforma de una vivienda podemos enfrentarnos a múltiples riesgos y multas que no tienen un importe precisamente pequeño. Así, si no solicitamos la licencia de obras en el ayuntamiento –paso primero y fundamental de cualquier reforma–, estaríamos incurriendo en un delito contra la normativa de urbanística local, lo que resultaría en una multa que puede oscilar entre los 150 euros hasta el millón en los casos más graves. Además, también se podría proceder a la demolición de la obra si no se legaliza en el plazo correspondiente o supone un riesgo para el edificio, señalan desde Fotocasa.

Pero las consecuencias de no declarar la obra no terminan aquí, sino que podríamos encontrarnos problemas hasta en nuestro seguro del hogar, ya que al finalizar la reforma lo habitual es ampliar la póliza, tarea para la cuál nos solicitarán la licencia desde la aseguradora.

Asimismo, contar con la licencia de obra es de vital importancia si no queremos tener problemas con Hacienda, que podría sancionarnos si el valor catastral de nuestra vivienda no refleja las últimas actualizaciones de la misma. De este modo, la administración podría obligarnos a pagar los impuestos no abonados junto a los intereses de demora.

Sin licencia aparecen problemas para la compraventa

Otra opción es comprar una vivienda a reformar para después venderla por un importe mayor, práctica que cada vez cuenta con más adeptos. Por todos es sabido que a la hora de la compraventa debemos facilitar la documentación del inmueble para que los compradores puedan comprobar que los datos coinciden con los que aparecen en el Catastro (que asigna el valor catastral), además de los planos, que deben coincidir con el estado real de la vivienda. En caso de no hacerlo puede que la venta se retrase o que incluso no pueda efectuarse si no cumple con las expectativas de los compradores.

Igualmente, debemos ser conscientes de que al vender una casa enfrentamos una serie de impuestos, entre los que se incluye el de plusvalía municipal. Este es un tributo que grava la diferencia entre el valor de compra y venta del inmueble y que tiene en cuenta los gastos asociados, como bien podrían ser los derivados de alguna reforma. Por esto, si no se declaran, se incrementa el coste del impuesto de plusvalía al vender el piso.

Dejando a un lado los problemas legales y administrativos pero sin restarles importancia, también debemos tener en cuenta otro aspecto igualmente significativo, el de la seguridad. Para minimizar los riesgos que una próxima reforma pudiese acarrear, lo mejor es contratar profesionales cualificados que se encarguen de planificar una obra segura y legal.