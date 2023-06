Estos son los consejos que debe seguir para que la reforma de su vivienda sea todo un éxito

Dar una segunda vida a ese espacio de descanso, ocio y convivencia donde pasamos la mayor parte de nuestra vida es una alternativa a la que recurren cada vez más personas. La reforma de una vivienda puede hacer que el valor de la misma llegue incluso a triplicarse, sin embargo, esta supone una inversión económica muy significativa, además de un proceso complejo. Por tanto, para aquellas personas que deciden embarcarse en estas obras, desde el portal inmobiliario Idealista y Acierta Hogar presentan una serie de recomendaciones y consejos para realizarlas de una manera exitosa y que además sean lo más económicas posibles.

Elegir bien el barrio

En las reformas casi todo es posible, excepto cambiar el barrio. Por tanto, cuándo se esté buscando una nueva vivienda, el futuro propietario deberá asegurarse de que el entorno le gusta y que este se adapta a sus necesidades, comprobando que cuenta con servicios básicos esenciales (supermercados, colegios, transporte..) o incluso si es seguro para vivir.

Solicitar presupuestos detallados

Los propietarios no deberán admitir presupuestos de aquellas empresas de reformas que no hayan visitado ni medido su casa, ya que solo podrán dar una valoración certera si han estado en la vivienda y han comprobado sus instalaciones.

Por tanto, los interesados en reformar su hogar deberán elegir a profesionales especializados, ya que desde Idealista señalan que "solo ellos pueden garantizar el rigor presupuestario, la duración de la obra, la calidad de los materiales y la correcta instalación, así como una idea aproximada y fiel del resultado final deseado".

Además, este presupuesto debe contener la información detallada, con todas las partidas desglosadas para que la persona que quiera realizar la reforma entienda todo y no se lleve ninguna sorpresa desagradable. En esta línea, se deberán evitar las partidas alzadas, ya que estas se utilizan cuando un experto no sabe cómo va a ejecutar una parte de la obra o en qué cantidades o partes se va a componer, por lo que no se realiza un estudio pormenorizado y se establece un precio arbitrario. Esta partida es peligrosa, ya que puede conllevar una serie de sobrecostes, elevando el desembolso de dinero final del propietario.

Además del presupuesto, también es importante que la reforma esté bien planificada, ya que "siempre será más barata". Para ello será necesario establecer un compromiso sobre la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de duración de la reforma.

Siempre pedir factura

Las empresas de reformas pedirán una cantidad por adelantado, por lo que antes de realizar el pago, se deberá exigir la factura inicial y acordar un plan de pagos durante el proceso.

Por tanto, se deberá desconfiar de las empresas que hablan de ahorrarse el IVA, ya que si no existe este impuesto, no habrá factura, lo que provocará que estamos desprotegidos ante los posibles contratiempos que puedan ocurrir en un futuro."Consulta si puedes beneficiarte del IVA reducido para reformas, que es del 10% y que supone un considerable ahorro frente al 21%", explican desde el portal inmobiliario.

Reservar dinero para imprevistos

Aunque la reforma cuenta con un presupuesto inicial, este no se sigue a rajatabla, sino que puede que en medio del proceso se quiera cambiar algún aspecto, lo que podrá elevar el gasto. Por ello, desde el portal inmobiliario consideran que se deberá reservar un 10% del importe para estos imprevistos y que se pueda realizar la reforma en base a nuestras necesidades y gustos.