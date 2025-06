Hacienda reconoce que la plantilla de la Agencia Tributaria es "insuficiente" para afrontar todas sus funciones

La plantilla de la Agencia Tributaria "sigue siendo insuficiente" y el objetivo es conseguir 25.000 puestos y ampliar a 30.000 "en seis o siete años". Así lo ha reconocido el secretario de Estado de Hacienda y ex director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, que ha reconocido que aunque "es una cifra muy elevada en comparación con otros órganos administrativos, sigue siendo insuficiente. Cuando yo llegué al puesto de director de la Agencia Tributaria, estábamos intentando llegar a 25.000. En mis previsiones, en aquel momento, demasiado optimistas, y lo reconozco, yo creía que podíamos llegar en un plazo de 6-7 años a 30.000, no lo hemos conseguido, estamos todavía a mitad de camino", ha indicado durante su comparecencia en el Senado ante la Comisión de Hacienda.

También ha asegurado que el incremento de la plantilla de la Agencia Tributaria es uno de los "retos" del Ministerio de Hacienda y que les está costando "más de lo previsto. El número de jubilaciones es el que es, y hubo también unos años de parón en las ofertas de empleo público, que hizo que la cantera de oposición decayera, y hasta que hemos conseguido otra vez que vuelva a funcionar...".

Para Gascón son suficientes los 29.000 efectivos, que es la cifra que aparece en el último Plan Estratégico de la Agencia Tributaria, y no son necesarios "cincuenta y tantos mil" trabajadores en la AEAT como piden algunos sindicatos, ya que con los nuevos medios tecnológicos disponibles no se necesita una administración "tan intensiva en mano de obra" y "poco cualificada" como hace "20 o 30 años".

Gascón ha explicado que que la inteligencia artificial supondrá "un salto cualitativo importantísimo", pero descartó que su aplicación tenga repercusiones inmediatas en el control tributario. El secretario de Estado precisó que estas labores se realizan por "superespecialistas que trabajan con sistemas muy delicados" que "probablemente no vayan a ser sustituidos durante mucho tiempo por la IA. En este momento tiene más cancha en la asistencia que en el ámbito del control tributario. Creemos que tardará en rendir resultado".

Respecto al dimitido del ex presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) José Antonio Marco Sanjuán, tras la publicación en El Debate en algunos medios de comunicación acerca de que el motivo de su salida de la Presidencia de dicho Tribunal fue por presuntos cobros de "mordidas". "Él me dice que, por supuesto, que puede demostrar que no hay nada de nada, y yo le creo, le sigo creyendo, utilizo el tiempo verbal para no dejar ninguna duda, le creo en aquel momento y le sigo creyendo ahora", ha asegurado Gascón durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado. Gascón ha detallado que Marco Sanjuán le llamó para contarle que estaba apareciendo en informaciones en un medio de comunicación que ponía en duda su "honorabilidad", pero que podía probar "fácilmente" que toda la información que se publicaba no tenía "ningún sustento".