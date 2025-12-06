Hello Fresh: la alternativa al súper que despacha cada semana kits de comida lista para cocinar suficientes para alimentar a Segovia y que crece un 100%

Hello Fresh avanza con paso firme y muy veloz en España. La compañía especializada en kits de recetas listas para cocinar acaba de cumplir su tercer aniversario en el país con crecimientos anualizados superiores al 100%. Un avance que, según la compañía, se ha acelerado especialmente en el último periodo, con un aumento del 65% respecto a 2023.

El modelo de HelloFresh se basa en un principio que la compañía define como "simple pero transformador": pedir solo lo necesario. Su sistema de aprovisionamiento a demanda permite ajustar cada pedido a las necesidades reales de los hogares con cajas de recetas con ingredientes frescos y porciones exactas listas para cocinar, lo que reduce excedentes y fomenta un consumo más consciente.

HelloFresh asegura que cada semana entrega suficientes comidas como para alimentar a una ciudad entera del tamaño de Segovia, permitiendo simplificar la compra de los hogares.

NY-HELLOFRESH Business Wire Agencia AP

La compañía no sólo pone el acento en el tiempo que su modelo permite ahorrar a las familias sino también en los aspectos que convierten a su negocio en un modelo de alimentación más sostenible frente al tradicional. Hello Fesh asegura que su método logra reducir el desperdicio alimentario hasta en un 38% frente a las compras tradicionales. Además, según un análisis independiente realizado en 2022 en cinco mercados internacionales, un plato HelloFresh genera un 25% menos de emisiones de CO₂ que una comida equivalente preparada con ingredientes comprados en el supermercado.

Presente en 18 países y con una facturación global de 7.660 millones de euros en 2024, la compañía, que cotiza en la bolsa de Fráncfort, considera a España como un país estratégico para su futuro.

"España es clave en la estrategia europea de HelloFresh. En este tiempo, hemos demostrado que los kits de recetas no son una moda pasajera, sino una solución real para miles de familias que buscan calidad, conveniencia y sostenibilidad en su día a día", asegura Marie-Anne Lambert, Co-CEO y directora general de HelloFresh en España, donde la compañía se ha consolidado como el único servicio de kits de recetas activo, con más de 1,6 millones de comidas entregadas.

Tanto Lambert como Arnaud Stahl, el otro Co-CEO de la compañía, afirman que tras su fuerte crecimiento después de su desembarco en España, el objetivo ahora de Hello Fresh es reforzar su posición como alternativa real al supermercado tradicional con más innovación, personalización y recetas saludables de cara a 2026.

Este año, la compañía prevé un cierto retroceso de sus ingresos a tipo constante de entre el 6% y el 8% y un resultado de explotación (ebit) de entre 175 y 225 millones de euros.