Los hogares españoles gastarán un 30% más en las comidas de Navidad de este año

Los españoles se enfrentarán este año a una Navidad mucho más cara que la del año pasado. En concreto, los hogares se gastarán de medio un 30% más en alimentación, lo que supone un desembolso de 120 euros más, según Eroski.

Esto se debe, en gran parte, al encarecimiento de muchos productos asociados a esta festividad, como es el caso de los bombones, los turrones o pescados y mariscos frescos y congelados. En el campo de las bebidas, destacando espumosos y vinos con Denominación de Origen.

Además, el español hará más visitas al supermercado que en años anteriores, pasando de 10 a 11 las veces que se acercarán a hacer compras para preparar las numerosas reuniones que tienen lugar durante esas fechas.

La preferencia de gasto varía dependiendo del rango de edad que se esté analizando. Este año, "los adultos se dejarán un 40% más en productos frescos y de alimentación", especialmente cuando les toca ejercer como anfitriones. Los jóvenes, por su parte, se alejan de la alimentación e invierten mucho más en regalos, pues no cargan con el peso de la cocina en las fiestas.

Durante el mes de diciembre, el 46% del desembolso realizado por las familias va directamente a productos típicamente navideños: turrones, bombones y otros dulces típicos, ibéricos, cavas, pescado y marisco fresco o congelado y carnes como cordero.

Para hacerse con estos alimentos, los hipermercados se consolidan una vez más como el lugar predilecto para ello. "Es donde los consumidores realizan un mayor gasto durante este periodo", con una subida del 18%, y también "donde más crecen el número de cestas y visitas", un 20% más. Este año, experimentarán un aumento del 4% en sus ventas y un ticket medio un 20% superior al del resto del año.

Por territorios, el País Vasco y Madrid empatan en aumento de dinero invertido en su cesta para la Navidad, con un 37% más. Les sigue muy de cerca Castilla-La Mancha, con un 36% más.

Desde Eroski, consideran que, sin embargo, este año existe "un comportamiento de compra más planificado, con una clientela que compara, anticipa y busca aprovechar al máximo las promociones".