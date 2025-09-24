Un hombre reactiva su cuenta de criptomonedas tras 12 años y descubre que tiene esta millonada en bitcoin

El término criptomoneda y bitcoin ya no extraña a demasiada gente en pleno 2025. Poco a poco esas palabras se han ido haciendo hueco en nuestra vida debido al importante valor económico que han cogido en la última década. A todo el mundo le gustaría haber comprado viendo su evolución, pero hay gente que lo hizo y ni siquiera lo sabía. Kevin Durant compró bitcoins por valor de 200.000 dólares en 2016, pero no había podido acceder a ellos durante años tras perder la contraseña de su cuenta en Coinbase.

Por suerte para él, tras 9 años desde la inversión, ha logrado recuperar la cuenta y lo que en su día fueron unos 200.000 dólares invertidos en bitcoins se ha transformado, gracias a la revalorización de la criptomoneda, en más de 20 millones. Sin embargo, no solo le ocurre a deportistas famosos y celebrities, también hay personas que descubren su compra años después y se llevan una más que agradable sorpresa.

Una operación que sacude el mundo cripto

Un joven compró en 2013 un total de 1.000 bitcoin. Sin embargo, durante 12 años olvidó su cuenta hasta que ahora ha conseguido reactivarla. En 2013, el bitcoin superó por primera vez los 1.000 dólares (850 euros), según el histórico de precios, pero es un valor totalmente alejado del actual, que es una gran fortuna. Según los registros de su cuenta, él los compró a 847 dólares (721 euros), por lo que la operación le salió a 721.000 euros.

Es una operación grande, nada fácil de afrontar y curiosa de olvidar, pero nada comparable a la cifra que descubierto al reactivar su cuenta. El valor del bitcoin fluctúa diariamente, pero aproximadamente cada uno de ellos tiene un precio en la actualidad de117.000 dólares, lo que al cambio son 99.000 euros. Teniendo en cuenta que contaba con 1.000 bitcoin del año 2013, actualmente al cambiarlo a dólares se ha hecho con una fortuna de 117 millones de dólares, lo que supone 99 millones de euros.

Lookonchain, una de las páginas más reconocidos en el mundo de las criptomonedas, ha confirmado este movimiento, que ha causado un sismo en el mundo cripto por su importancia debido a la sorpresa. Sin embargo, a nivel de valor, nada ha cambiado: "Durante esta reciente transferencia, no se registraron fluctuaciones en el mercado de bitcoin", confirma.

Una sorpresa muy habitual

Puede parecer sorprendente que alguien olvide una inversión así, pero se da con cierta regularidad e incluso con cifras mayores. En julio de este mismo año, otra persona reactivo una cuenta con 80.000 bitcoin que estaba inactiva desde 2011. El resultado es que actualmente esa persona tiene una cantidad de 8.600 millones de dólares, es decir, 7.300 millones de euros, lo que supone la operación más grande jamás registrada a ojos de CryptoQuant.

El bitcoin no gusta a todos

El historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, expuso recientemente sus planteamientos sobre la naturaleza de las criptomonedas, calificando al Bitcoin como una divisa "construida sobre la desconfianza". Harari, autor de ensayos superventas como Sapiens: 'De animales a dioses', argumentó que la esencia de Bitcoin reside en la idea de que los ciudadanos no confían en bancos ni gobiernos para regular la emisión de dinero.

Para él, esta criptomoneda se concibe como una suerte de oro electrónico, una alternativa frente a la capacidad de las entidades tradicionales para crear liquidez a demanda. A pesar de vaticinar que el futuro pertenece al dinero electrónico, Harari matizó que esta evolución no sería necesariamente positiva.