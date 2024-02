Huelga de los agricultores, en directo: última hora del décimo día de protestas

Las pancartas contra el líder del PSOE en las manifestaciones están a la orden del día, pero de vez en cuando salta algo que nos llama la atención. En esta ocasión se trata de un camión, sí, un camión. Y es que el profesional que lo conduce ha querido declarar alto y claro lo que piensa del presidente del Gobierno. Es más, quiere que lo vea cuanta más gente, mejor. Por este motivo, ha utilizado los laterales del camión que conduce para decirle a Sánchez lo que opina de él.

En una de sus incursiones por la M-40 de Madrid, un ávido conductor no pudo evitar hacerse eco de semejante "obra de arte", porque puede que su mensaje no cale, pero olvidarse no se olvida. Así, en letras grandes y rojas, para que destaquen, se puede leer: "Sánchez I, 'El Mentiroso'. Vende patrias. España no te quiere", y todo ello junto a una enorme bandera rojigualda.