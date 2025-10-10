El huevo conquista la cesta de la compra: los hogares gastan ya más de 72 euros al año

El consumo de huevos en los hogares españoles sigue al alza. Desde 2019, se ha incrementado un 16,7%, lo que equivale a 79.000 toneladas más y a 1.253 millones de unidades adicionales al año, según el Observatorio del Consumo de Huevo en España, elaborado por la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo). Este crecimiento consolida al huevo como una de las proteínas de referencia en la dieta nacional.

El informe revela que el huevo mantiene los niveles máximos de presencia en la cesta de la compra alcanzados en 2023 y acumula un aumento del 25% respecto a 2018. En términos de valor, su evolución supera la media del conjunto del sector alimentario, lo que evidencia su peso creciente en el gasto de los hogares, que destinan ya una media de 72,09 euros anuales a este producto.

Además de su papel en comidas principales, el huevo gana presencia en el desayuno: el 4,1% de las ocasiones de consumo en el hogar se produce ya en esta franja horaria, 1,5 puntos más que en 2019, en un contexto de retroceso del desayuno dulce. Actualmente, el huevo está presente en uno de cada seis desayunos, ampliando su relevancia en las rutinas diarias.

La transformación del mercado también ha venido acompañada de un cambio en el tipo de producto consumido. El sistema de producción en jaula ha perdido 15,6 puntos de cuota en los últimos cuatro años, mientras que el de suelo o gallinero ha casi triplicado su participación y ha escalado hasta situarse como la segunda categoría por valor. Solo en el último año, los huevos de jaula han retrocedido seis puntos, mientras que los de suelo han ganado 6,3, captando parte de la demanda procedente tanto de jaula como del formato a granel, que ha caído un 21% en cuatro años frente al consumo en envasado.

Los huevos camperos, por su parte, retoman la senda de crecimiento tras el bache de 2023, mientras que los ecológicos mantienen su cuota estable. Según la directora de Inprovo, Luz de Santos, "en los últimos años el huevo ha ganado relevancia en la rutina de los españoles. Lo consumimos más, y también lo incluimos en diferentes momentos de nuestro día. El motivo es sencillo: es un alimento completo nutricionalmente y asequible para el bolsillo de los españoles".

De Santos destacó además la diversidad de la oferta: "Los productores ofrecen distintos tipos de huevos, desde los producidos en jaula acondicionada a los de gallinas sueltas en el gallinero (antes "suelo"), de gallinas camperas o de producción ecológica, para que cada consumidor pueda elegir en el momento de la compra el huevo que mejor se adapta a sus preferencias. Eso sí, en España todos ellos aplican el modelo europeo de producción, que aporta las mayores garantías de sanidad y bienestar animal, seguridad alimentaria, calidad y valor nutricional, en cualquiera de los sistemas de producción".

El estudio también pone de relieve notables diferencias territoriales y generacionales. Los cántabros son los mayores consumidores, con 12,13 kilos per cápita al año, seguidos de vascos (11,13) y navarros (10,63), frente a una media nacional de 8,95 kilos. Por grupos de edad, los mayores de 65 años lideran el consumo con 14,1 kilos per cápita anuales, un 67% más que la media, mientras que las familias con niños pequeños apenas alcanzan los 5,09 kilos, el nivel más bajo. Las parejas con hijos de mediana edad y las de sin hijos tienen un consumo de huevos per cápita de unos 6,5 kilogramos al año.