IAG se suma a la puja por TAP. Fuentes del holding hispano-británico han confirmado que han presentado una declaración de interés a la sociedad pública portuguesa Parpública en relación con el proceso abierto por el Gobierno portugués para la privatización parcial de TAP.

El grupo propietario de Iberia, Vueling, Level, Aer Lingus y British Airways se suma así a una carrera en la que competirán, de momento, con Air France-KLM y Lufthansa, que también han comunicado esta misma semana a las autoridades lusas su declaración de interés por su aerolínea, en la que el Estado portugués quiere conservar, al menos en una etapa inicial, un 51% de su capital.

Aunque se daba casi por descontado que los tres grandes grupos de aerolíneas europeos pujarían por TAP, todavía existe la posibilidad de que alguna compañía de fuera de la UE se sume al proceso dado que la fecha límite para presentar muestras de interés es mañana sábado y el Ejecutivo de Portugal ha abierto la puerta en las condiciones del proceso a esta posibilidad.

A pesar del interés mostrado, las mismas fuentes de IAG han precisado, sin embargo, que habría que abordar "varias condiciones" antes de que el holding pudiera proponer una inversión en la aerolínea portuguesa. El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, aseguró días atrás durante la presentación de resultados del grupo que estaban analizando con detalle los requisitos impuestos para desembarcar en TAP. Será ahora, una vez que el holding ha mostrado su interés en la aerolínea, cuando tengan que entrar en los pormenores de la operación.

Desde IAG han reiterado que consideran que TAP tiene "un potencial significativo dentro de IAG. Nuestro modelo descentralizado ofrece márgenes líderes en el sector y se ajusta a la ambición del Gobierno portugués de proteger TAP. Nuestra trayectoria demuestra cómo invertimos para fortalecer nuestras aerolíneas, lo que beneficia a los clientes, los empleados, las economías locales y los accionistas".

Condiciones e hitos

Portugal ha exigido a los posibles socios de TAP -abrirá a los inversores un 44,9% de la aerolínea y otro 5% a sus empleados- que garanticen el mantenimiento de la plataforma de vuelos (hub) en Lisboa, la sede en la capital portuguesa y la marca TAP, además de que sean grupos que facturen más de 5.000 millones de euros e inviertan en el desarrollo de la compañía.

Una vez que se cierre el periodo de recepción de muestras de interés, se iniciará una negociación de largo recorrido entre las autoridades portuguesas y los interesados en TAP que no finalizará cuando Lisboa elija socio para la aerolínea. La operación tendrá después que pasar el tamiz de las autoridades de Competencia de la Unión Europea, un proceso lento y complicado, como bien sabe IAG por su experiencia con la fallida operación de Air Europa, que estará pilotado por la comisaria española Teresa Ribera.