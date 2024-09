Iberdrola se adjudica un parque eólico marino de 791 MW en Estados Unidos

Iberdrola ha comunicado este sábado que su filial estadounidense, Avangrid, se ha adjudicado un contrato para construir en el Estado de Massachusetts el parque eólico marino 'New England Wind 1' con una potencia de 791 megavatios (MW). La compañía energética ha explicado en un comunicado que, una vez que entre en funcionamiento, la instalación permitirá suministrar energía a 400.000 hogares y que se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a la retirada anual de 300.000 coches de combustión de las carreteras.

El proyecto contribuirá con 3.000 millones de dólares a la región, que incluye un nuevo puerto en Salem y una nueva planta de fabricación para eólica marina en New Bedford, ambas poblaciones ubicadas en Salem (Massachusetts) y una nueva planta de fabricación para eólica marina en New Bedford. Con su aprobación,el proyecto puede comenzar a construirse en 2025 y alcanzar la plena operación comercial en 2029 y generar más de 4.400 empleos.

El parque eólico marino 'New England Wind 1' bordeará el primer proyecto eólico marino a gran escala del país, el 'Vineyard Wind 1', que actualmente construye la propia Iberdrola a 15 millas al sur de Martha's Vineyard y que generará electricidad para más de 400.000 hogares y empresas.

A cierre del primer semestre de este año, la compañía contaba con 2.300 MW de 'offshore' instalados, mientras que para 2025 prevén alcanzar los 3.000 MW y en 2026 los 4.800 MW. Otros proyectos destacados de Iberdrola se reparten por Reino Unido ('East Anglia One', 'East Anglia Two' y 'East Anglia Three'), Francia (Saint Brieuc) y sus tres parques en aguas bálticas: Wikinger, Baltic Eagle y Windanker.