Iberdrola garantiza el suministro eléctrico de Valcarlos con una batería la seguridad

Los 300 vecinos de Valcarlos (Navarra) viven mucho más tranquilos desde que i-DE, la distribuidora del grupo Iberdrola en España, haya instalado allí una batería de almacenamiento conectada a la red de distribución capaz de abastecer de electricidad al pueblo ante situaciones de desabastecimiento por inclemencias meteorológicas.

Valcarlos está en una de las zonas más despobladas del Pirineo navarro y está expuesto a fuertes nevadas y a una complicada orografía que dificulta el acceso al pueblo. Pero ahora contará con una microrred capaz de suministrar electricidad de manera aislada, autosuficiente, local y sostenible a sus habitantes. Así, a partir de una batería de almacenamiento y energía renovable, el pueblo tendrá electricidad siempre, incluso cuando se detecten anomalías o cortes.

De este modo, i-DE continúa con su plan de inversión y apoyo al desarrollo e innovación de las redes eléctricas para lograr la electrificación y descarbonización de la economía que permita la independencia energética a los combustibles fósiles. En la construcción de la batería, que cuenta con una potencia de 1,2 MW y una capacidad de almacenamiento de 4 MWh, han participado 132 personas y se han empleado únicamente proveedores europeos.

Hasta el momento se habían desarrollado diferentes proyectos que lograban mejorar la calidad de la red eléctrica, como la automatización de la línea, pero que no resultaban la solución óptima para el pueblo. Este sistema de microrred supone el mejor recurso desde el punto de vista social y medioambiental para asegurar el suministro eléctrico que llega a Valcarlos través de única línea, la última antes de cruzar al país vecino.

Banco de pruebas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, resaltó en la inauguración que «se trata de una solución que coloca a Valcarlos en el mapa de la innovación, porque no existe en toda Europa una instalación como esta, que, a partir de ahora, no solo va a garantizar el suministro eléctrico a los vecinos y vecinas. Va a servir también banco de pruebas de un proyecto de innovación con el que vamos a aprender más sobre cómo afrontar el desafío de la transición energética y cómo podemos adaptarnos a las características de la producción energética renovable». «Nos sirve de ejemplo de cómo los grandes retos requieren de soluciones trasversales que no dejen a nadie atrás», añadió.

Eva Mancera, CEO de i-DE, recalca que «i-DE apuesta por el mundo rural y por la innovación y digitalización de la red. Asimismo, es necesario que en España se favorezca un marco regulatorio que permita incrementar las inversiones en redes y favorecer así la transición energética, especialmente en una región con un importante tejido industrial como Navarra».

Antes de la puesta en marcha de la batería de Valcarlos, i-DE realizó un proyecto piloto en Caravaca (Murcia). En 2019, la compañía instaló en el municipio murciano el primer sistema de almacenamiento con baterías para redes eléctricas de España permitiendo mejorar la calidad de suministro energético de Caravaca y de las pedanías de su entorno. La compañía también cuenta con un sistema de estas características en Hornico (Murcia).

Además, para estudiar este tipo de instalaciones, i-DE puso primeramente en marcha el mismo sistema de almacenamiento para estudiar su comportamiento en su campus de San Agustín de Guadalix (Madrid).