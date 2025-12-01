Iberia cancela todas sus operaciones en Venezuela hasta final de año

Iberia cancela todas sus operaciones hacia Venezuela hasta el último día de este año 2025, siguiendo así la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

Según han informado a EFE fuentes de la aerolínea, su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad".

Prorroga entonces la suspensión que acordó el pasado sábado 29 de noviembre tras la alerta lanzada por la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la inestabilidad en el país y en el sur del Caribe.

La compañía española ha propuesto un plan de "flexibilización de vuelos" para sus pasajeros. Si se vuela entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, con origen/destino Caracas en vuelos operados por Iberia y se ha comprado el billete en la web o en Serviberia, solo hasta el 26 de noviembre, el cliente podrá cambiar la fecha de su reserva para viajar hasta el próximo 28 de febrero.

Fueron varias las aerolíneas que se sumaron a Iberia y tomaron la decisión de paralizar sus vuelos al país sudamericano tras la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre ellas se encontraba Air Europa que, tras seguir las recomendaciones lanzadas por la Agencia de Seguridad Aérea el pasado 24 de noviembre, ampliará la decisión hasta, como mínimo, el próximo 2 de diciembre.

Con el fin de que los usuarios puedan reajustar sus planes, la aerolínea ha habilitado condiciones especiales como cambios en la fecha en sus vuelos hasta el 28 de febrero de 2026 de forma gratuita o cambios de ruta sin coste desde Medellín y Bogotá (Colombia) o Panamá; un vale o un reembolso.