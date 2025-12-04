Iberia se refuerza en Asia con un acuerdo estratégico de código compartido con China Southern

Iberia ha firmado un acuerdo de gran calado para expandir su actividad en uno de los mercados con mayor potencial pero en el que la compañía tiene una presencia más limitada, China. La aerolínea española ha suscrito con China Southern Airlines un acuerdo de código compartido en el que la nueva ruta directa Guangzhou–Madrid, operada por la aerolínea asiática, será el eje sobre el que se articula esta cooperación, según ha detallado la compañía aérea española. Gracias a este vuelo y a la colaboración de ambas compañías, los clientes de Iberia podrán conectar con las principales ciudades chinas a través de Guangzhou, mientras que los pasajeros procedentes de China podrán acceder a la red de Iberia en España, Europa y Latinoamérica, consolidando la posición de Madrid como plataforma global de conexiones, según ha destacado la compañía española.

Con el acuerdo, Iberia añadirá su código (IB) al vuelo de China Southern entre Guangzhou y Madrid, así como a destinos en las principales ciudades del país chino. Por su parte, el código de China Southern (CZ) se comercializará, en conexión con sus servicios a Madrid, en la mayoría de los destinos nacionales de Iberia y en varias ciudades de América Latina. Estos vuelos en código compartido de Iberia con China Southern operarán tres veces a la semana uniendo Madrid y Guangzhou los martes, los jueves y los sábados.

Con este acuerdo, Iberia consolida su presencia en el continente asiático con una red que combina rutas propias y alianzas estratégicas. La compañía opera un vuelo diario a Doha, que se complementa con hasta tres frecuencias diarias de Qatar Airways en la misma ruta, y cuatro vuelos semanales a Tokio.

Iberia ha explicado que con el vuelo a Doha, Iberia se integró en el mayor acuerdo de negocio conjunto de aerolíneas del mundo, creado por Qatar Airways y British Airways, que abarca más de 60 países y permite a los clientes conectar con más de 200 destinos en Asia, Oriente Medio y África. Iberia y Qatar Airways ofrecen conjuntamente hasta cuatro frecuencias diarias entre Madrid y Doha, mejorando sensiblemente la conectividad entre la Península Ibérica y los principales mercados de Oriente Medio, África, Asia y Australia.

El acuerdo con China Southern, según la aerolínea española, se suma a esta estrategia y refuerza su propuesta como actor clave en la conectividad intercontinental, consolidando a Madrid como uno de los principales hubs globales y fortaleciendo el papel de Iberia como puente entre Europa, Asia y Latinoamérica.

China es un destino que las aerolíneas europeas han ido abandonando en los últimos años como consecuencia de la guerra de Ucrania. Mientras que los aviones chinos siguen sobrevolando el espacio aéreo ruso, las europeas no pueden hacerlo y, para conectar con China, deben hacer vuelos más largos que no son competitivos frente a los que pueden hacer las compañías chinas. Pero con el acuerdo, Iberia vuelve a entrar en el país.