El Ibex 35 empieza diciembre mejorando el rendimiento de sus homólogos europeos

El Ibex 35, de menos a más durante la sesión, roza los 16.400 puntos. El selectivo nacional repunta una décima a pesar de Indra (-3%), que finaliza como el farolillo rojo de la sesión tras conocer que sus consejeros independientes han solicitado una nueva valoración de EM&E (la división de defensa electrónica de la propia compañía). En consecuencia, la operación de compra de esa participación —que Indra tenía previsto cerrar antes de que terminara 2025— se aplaza hasta 2026. Los independientes tienen dudas sobre el precio, el impacto futuro del negocio y los conflictos de interés que rodean la operación. Consideran que es preferible asumir ahora el coste adicional de otra ‘due diligence’ a arriesgarse a pagar una cifra excesiva en una transacción tan sensible. Fluidra también aparece en la parte baja del Ibex 35 (-2,4%) tras descontar su próximo dividendo, de 0,3 euros brutos por acción, el cual se abonará este miércoles 3 de diciembre.

En contraste, las acciones de Repsol repuntan un 1,35%, ayudadas por la mejora de precios objetivo de algunas casas de análisis. También actúa como impulso en la petroquímica española el incremento del precio del petróleo, debido a que la OPEP+ ha acordado mantener los límites de producción actuales de petróleo para 2026. Además, la organización de países ha aprobado un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los estados miembros, que se utilizará para establecer cuotas a partir de 2027.

Estadísticamente, el momento actual del año favorece a los alcistas, ya que diciembre es uno de los mejores meses del año para el S&P 500. Sin embargo, en línea con la debilidad de los índices bursátiles a nivel mundial, S&P 500 y Nasdaq 100 arrancan la sesión de hoy con caídas del 0,4% y el 0,5% respectivamente. El oro sube 3 décimas hasta los 4.235 dólares, aprovechándose de la rotación de capital hacia activos más seguros. El Bitcoin se hunde un 7,5%, cayendo hasta los 84.300 dólares tras su peor mes (noviembre) desde 2021. El retroceso de Ethereum es aún mayor, corrigiendo un 10% en un sólo día hasta los 2.725 dólares. El aumento de la aversión al riesgo hunde el mercado de criptomonedas, con la toma de beneficios de los grandes tenedores haciéndose presente.

Adrián Hostaled

Analista de mercados