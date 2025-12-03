El Ibex marca máximos históricos impulsado por Inditex

Los mercados encaran otra sesión de relativa calma y mantienen el sesgo positivo mientras se aproximan las reuniones de los principales bancos centrales durante las próximas semanas.

En el caso del Ibex 35, el índice ha vuelto a situarse en máximos históricos, apoyado en los resultados de Inditex. Las cifras publicadas muestran la fortaleza de su modelo de negocio y la efectividad en la ejecución: buena acogida de las colecciones, control estricto del gasto y márgenes que siguen destacando incluso tras ajustar por divisa. Aunque el crecimiento bruto pueda parecer moderado, la rentabilidad y la capacidad de expansión del grupo continúan situándolo como referencia global del sector textil.

Indra también ha sido protagonista de la jornada. La ausencia de avances hacia un acuerdo de paz en Ucrania sigue respaldando a las compañías de defensa. A ello se suma la propuesta de Bruselas de movilizar 210.000 millones de euros en nuevas ayudas para Ucrania, financiadas con activos rusos congelados. La iniciativa —que permitiría imponer sanciones sin necesidad de unanimidad— busca asegurar el apoyo financiero a Kiev y evitar posibles vetos de países con una postura más cercana a Moscú.

En cuanto al comportamiento sectorial, los valores más cíclicos acompañan las subidas del mercado. La banca avanza con Sabadell como líder, y otras compañías vinculadas a materias primas y consumo discrecional también muestran un tono constructivo.

En el lado opuesto, Enagás sufre fuertes descensos después de que Citi rebajara su recomendación a Venta desde Neutral, argumentando un deterioro en la relación riesgo–beneficio. El informe señala un mayor riesgo regulatorio y posibles recortes de incentivos, factores que podrían complicar el desempeño de la energética de cara a 2026.

En Wall Street, alrededor de 300 valores del S&P 500 cerraron al alza pese al comportamiento más débil de las grandes tecnológicas. Microsoft retrocedió un 2% tras conocerse que la compañía habría rebajado sus expectativas de inversión corporativa en nuevos desarrollos de inteligencia artificial.

En el plano macroeconómico, las empresas estadounidenses redujeron sus nóminas en noviembre en la mayor cifra desde principios de 2023, alimentando los temores a una desaceleración más profunda del mercado laboral. En este contexto, la atención parece desplazarse desde la inflación —ya situada en un rango del 2%–3%— hacia la pérdida de impulso del empleo. Aunque persistan diferencias internas en la Reserva Federal, el mercado sigue descontando con bastante seguridad un recorte de 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana.

En este escenario, Donald Trump se ha pronunciado sobre el posible relevo al frente de la Fed, y todo apunta a que su asesor Kevin Hassett sería su candidato preferido. Su perfil, favorable a tipos de interés más bajos, sería bien recibido por los mercados. Él mismo señaló recientemente que priorizaría facilitar “préstamos de automóviles más asequibles y un acceso más sencillo a las hipotecas”.

En otros datos, el sector servicios mostró una leve expansión en noviembre, mientras que el índice de precios pagados descendió a mínimos de siete meses.

En materias primas, los metales preciosos mantienen estabilidad a falta de una semana para la reunión de la Fed. El oro ronda los 4.200 dólares la onza, la plata se acerca a los 60 dólares y el cobre cotiza en máximos históricos. Es la primera vez desde 1980 que los tres metales alcanzan nuevos máximos simultáneamente.

Por su parte, las criptomonedas prolongan su elevada volatilidad. El lunes, los precios se desplomaron después de que el consejero delegado de Strategy, Phong Le, insinuara que la empresa podría recurrir a vender parte de sus tenencias para cubrir deudas. Tampoco ayudaron los comentarios del gobernador del Banco de Japón, que reforzó las expectativas de una subida de tipos en el país. Esto podría atraer de vuelta capital japonés hacia los bonos locales, reduciendo su exposición a activos de mayor riesgo como acciones estadounidenses o criptoactivos.

Posteriormente, Bitcoin recuperó parte del terreno perdido, apoyado en el plan del presidente de la SEC, Paul Atkins, de anunciar las medidas detrás de una “exención de innovación” para empresas de activos digitales, así como en la decisión de Vanguard Group de permitir la negociación en su plataforma de ETF y fondos centrados en criptomonedas.