Imaz dice que en la descarbonización hay sitio para todas las tecnologías y pide imitar a EE UU, que no propone "disparates como prohibir el motor de combustión en 2035"

Josu Jon Imaz ha vuelto a reclamar hoy a las autoridades europeas que la transición ecológica se haga atendiendo a criterios técnicos y económicos y no dogmáticos. El consejero delegado de Repsol ha apuntado durante un desayuno organizado por la Fundación CEDE que en la descarbonización caben todas las tecnologías, que Europa debe priorizar sus fortalezas en esta transición y ha puesto como modelo a seguir a Estados Unidos y su filosofía de premiar al que ayuda a reducir emisiones en lugar de castigar al que no lo hace.

Imaz ha defendido que, en la transición ecológica, hay que ser "neutros tecnológicamente". "Todas las tecnologías acompañan. El vehículo eléctrico es importante y nos ayuda a mejorar la calidad del aire en las ciudades, los combustibles renovables son importantes... no prejuzguemos las tecnologías desde la política", ha dicho el directivo.

Para el consejero delegado de la compañía energética, "el reto de descarbonizar es lo suficientemente importante y ambicioso como para que todos tengamos espacio en este esfuerzo". Y esto, ha añadido, es lo que están haciendo en Estados Unidos con el IRA (Inflation Reduction Act). "No dicen disparates del tipo que van a prohibir el motor de combustión en 2035. Los americanos dicen que van a ayudar a descarbonizar", ha afirmado Imaz.

Política europea errática

En contraposición a este política, en Europa no sólo se dice algo que, según el consejero delegado de Repsol, no se va a cumplir sino que "en el camino, hechos dicho a las empresas automovilísticas que en los próximos 15 años no inviertan en eficiencia del motor porque se acaba". Y así, ha lamentado, "no mejoramos las emisiones de CO2 y no reducimos costes energéticos. Y logramos el objetivo contrario", ha advertido.

A ello, según Imaz, se une que se ha generado una gran incertidumbre "y la gente no sabe qué comprar, demora la decisión de compra, y el parque automovilístico español envejece, con lo que consume más y emite más. ¿Esto es tecnología o ideología?", se ha preguntado.

El directivo de Repsol ha asegurado que no es que no haya que ser ambiciosos descarbonizando, pero que hay que hacerlo "fuertemente basados en las capacidades industriales y tecnológicas que tenemos. No podemos hacer el canelo y poner en riesgo sectores importantes de la industria europea como la automoción por una política energética no convenientemente diseñada".

Imaz aboga por una industria europea fuerte para ganar competitividad y contaminar menos

Para Imaz, recién celebradas las elecciones europeas y con la formación de una nueva Comisión Europea en el horizonte, es un buen momento para que Europa de un giro a su política energética que, además de estar focalizada en la descarbonización, "esté focalizada a la competitividad de la industria y los ciudadanos".

El consejero delegado de la energética ha asegura que Europa debe defender su industria "para que sea competitiva y juegue con las mismas reglas de juego" que otras como la china. No sólo porque redundará en una mejora de la economía en general sino porque, según ha defendido, "vamos a emitir menos CO2 porque estas empresas son más eficientes que las de China y usan fuentes energéticas más renovables en términos generales".

Imaz ha vuelto a reiterar el compromiso con la descarbonización de Repsol y ha explicado que no conoce ninguna empresa del sector en el mundo que invierta entre el 35% y el 40% de su capex en descarbonización.