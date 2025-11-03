Indra lidera el Ibex 35

Jornada de subidas en los índices europeos gracias a una lectura positiva del PMI manufacturero de la Zona Euro, que se sostiene en los 50 puntos. A esto se suma el buen tono de las presentaciones corporativas trimestrales en Europa, con resultados por encima de lo esperado.

El Ibex 35 pone distancia con los 16.000 puntos en una jornada en la que Indra volvió a ser protagonista liderando la sesión (+5,6%). El mercado celebra la posibilidad de una profunda reestructuración del grupo Navantia, del que la SEPI controla el 100% del capital, con la intención de separarla en dos grandes divisiones, de las que Indra podría adquirir algunos segmentos. Por el lado contrario, Fluidra se sitúa a la parte baja del Ibex 35, con el mercado poniendo en precio la salida de capital de la compañía tras confirmar el pago del segundo dividendo de 0,3 euros el próximo 3 de diciembre. Fluidra ha confirmado que el último día de negociación con derecho a participar en el reparto será el 28 de noviembre.

El Nasdaq 100 retoma su tendencia alcista de largo plazo tras la corrección de la semana pasada. Hoy sube un 0,4% en la apertura mientras el RSI de los últimos 14 días se mantiene cerca de los 70 puntos, nivel que indica condiciones de sobrecompra técnica. El índice tecnológico debe sostener la media móvil exponencial de 50 días para que la tendencia alcista no experimente una reversión.

El petróleo sube tras la última reunión de la OPEP+, en la que se confirmó el aumento de producción previsto de 137.000 barriles diarios, pero también se anunció la interrupción de estos incrementos para el primer trimestre de 2026 debido a la preocupación por el exceso de oferta durante el invierno. Por su parte, el Bitcoin se hunde casi un 4% debido a la oleada de ventas en ETFs de la criptomoneda, que sumaron alrededor de 1.150 millones de dólares en salidas la semana pasada, con un aumento en la liquidación de posiciones apalancadas durante las últimas 24 horas.

Adrián Hostaled

Analista de mercados