¿Inviertes en monedas antiguas? Estos son los impuestos que debe pagar

Las monedas suelen pasar desapercibidas por las manos de la mayoría de ciudadanos, sin embargo, hay algunos que consiguen ver más allá y comprueban que estas piezas de metal valen mucho más de lo que realmente aparentan. La numismática consiste en el coleccionismo de estas piezas de metal con valor económico, así como billetes o incluso medallas, sobre todo aquellas que tienen mayor antigüedad. No obstante, este coleccionismo se ha convertido en algo más que una afición para muchos, sino que la compraventa de monedas también es para otros una simple inversión ya que algunas de estas piezas pueden tener un valor que supera los mil euros o incluso el millón.

La compra o venta de monedas en nuestro país está sujeta a una fiscalidad, por lo que antes de realizar transacciones con estas piezas de metal será necesario tener en cuenta algunos aspectos legales como la Ley de Patrimonio Histórico Español o el resto de normativa relacionada con la compra o venta de bienes artísticos y artículos de coleccionismo. La Ley de Patrimonio Histórico Español (16/1985 de 25 de junio) dispone que "el Estado es el único con competencia exclusiva sobre cualquier patrimonio cultural, histórico y monumental", tal y como destaca la web especializada en numismática Coleccionistas de monedas.

IVA sobre objetos de colección

El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (REBU) es voluntario y aplicable a "las entregas de determinados bienes efectuadas por los revendedores cuando intervengan en nombre propio, donde la base imponible del impuesto se determina de forma especial", explica la Agencia Tributaria.

La entrada en vigor de este régimen impone a los comerciantes numismáticos una serie de obligaciones concretas:

Registrar las transacciones que se realicen y expedir factura donde se determine el IVA.

y expedir factura donde se determine el IVA. El particular debe redactar un documento privado donde se justifique la compra o la venta de estos objetos.

No obstante, desde la web especializada en numismática explican. En muchas ocasiones, el propietario es reticente a identificarse mediante nombre y DNI si no puede justificar la propiedad del bien que está vendiendo, ya que muchas transacciones de piezas provienen del mercado negro.

Además, estas operaciones de compra-venta suelen realizarse por coleccionistas, que venden piezas de su colección a anticuarios o a casas de subastas. Por tanto, en la mayoría de los casos, no tienen contratos de venta o facturas de compra si la transacción se ha efectuado entre particulares.

Desde Coleccionistas de monedas explican que existe la obligación de declarar anualmente compras o ventas que superen los 3.000 euros anuales. No obstante, a poca gente le interesa declarar sus compras, sobre todo cuando se realizan adquisiciones por debajo de esta cuantía o fuera de los medios de distribución habituales.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

Las transmisiones entre particulares de las monedas de colección están sometidas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. "El particular, si no dispone de todas las facturas que detallen la fecha ni el precio de adquisición, se enfrenta a lo que se considera un incremento patrimonial no justificativo, hecho que conllevaría unas cargas fiscales importantes", asevera la web de numismática. Por tanto, muchas de estas actuaciones, transmisiones o donaciones no son declaradas.