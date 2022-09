Esta es la moneda de 100 pesetas que tiene un precio de 150.000 euros

Histórico de precios de Ebay : Este método no resulta demasiado confiable, dado que no suelen participar profesionales del sector y en ocasiones hay precios muy por encima del valor real o directamente estafas. El precio de venta no interesa porque no refleja lo que realmente vale la moneda en cuestión, sino que es necesario observar el precio de compra real mirando el histórico de precios.