La Junta de CaixaBank reelegirá a Gonzalo Gortázar como CEO

La Junta General de Accionistas que CaixaBank propondrá en la próxima junta general de accionistas la reelección de Gonzalo Gortázar como consejero delegado por un periodo de cuatro años más, al tiempo que planteará nombrar consejero a Peter Löscher, en sustitución de John S. Reed. El banco también prevé reelegir a la exministra socialista Cristina Garmendia Mendizábal y a la empresaria María Amparo Moraleda Martínez como miembros del consejo de administración, adscritas ambas a la categoría de consejeras independientes. Según ha remitido el banco a la CNMV, en estas propuestas de nombramiento y reelección se ha tenido en cuenta el objetivo de que el número de consejeras represente al menos el 40 % del total de miembros del Consejo de Administración, además de mantener la proporción actual de independientes, es decir, un 60% del total de miembros.

El nombramiento de Löscher como independiente está sujeto a la verificación de su idoneidad como consejero por parte del supervisor bancario competente. Si no accediera al cargo, la junta propondrá otro candidato con el fin de mantener en 15 el número de miembros del consejo de administración. En la actualidad es consejero no ejecutivo independiente de Telefónica España y presidente del consejo de supervisión de Telefónica Deutschland Holding AG (Alemania), miembro del consejo de supervisión de Royal Philips (Países Bajos), consejero no ejecutivo de Thyssen-Bornemisza Group AG (Suiza) y miembro no ejecutivo del consejo de administración de Doha Venture Capital LLC (Qatar).

En la junta también se aprobará la nueva política de remuneraciones del consejo de administración, que estará vigente para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, al tiempo que se fijará la remuneración fija de los consejeros (sin tener en cuenta funciones ejecutivas) en 3,07 millones de euros. Durante la junta, los accionistas también deberán votar sobre la entrega de acciones a favor de los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de su retribución. Así, se prevé aumentar un 5% este año la retribución de los consejeros ejecutivos, es decir, de José Ignacio Goirigolzarri -presidente del banco- y de Gonzalo Gortázar, en línea con la estimación al alza de la remuneración media de la plantilla de la entidad para el presente ejercicio de acuerdo con criterios de mercado. Así pues, la retribución fija del presidente de CaixaBank para 2023 será de 1,73 millones de euros, y el objetivo de variable se situará en 336.000 euros. En cuanto al consejero delegado, la retribución fija será de 2,37 millones y la variable se situará en 954.000 euros, mientras que la aportación al sistema de ahorro a largo plazo será de 525.000 euros.

La Junta deberá también dar luz verde a la política de remuneración del consejo. Se realizará un pago directo, correspondiente al 40% de la liquidación de la retribución variable que les corresponde para el ejercicio 2023, que se abonará al finalizar el primer trimestre de 2024. Este 40% será a medias en metálico y acciones. El 60% restante liquidará en diferido durante un tiempo de cinco años, a entregar por quintas partes antes de finalizar el primer trimestre de los años 2025 a 2029. Esta segunda remuneración será un 30% en metálico y un 70% en acciones. En otro sentido, el consejo someterá a votación de los accionistas que el nivel máximo de retribución variable para los 173 empleados cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad sea del 200% de su fijo.

Por otra parte, además de aprobar las cuentas del banco en 2022, también debe dar luz verde a la propuesta de dividendo de 0,2306 euros por acción, que se abonaría el 12 de abril. Con motivo de la presentación de los resultados de CaixaBank de 2022, el banco ya dio a conocer que abonaría este dividendo en abril y que CaixaBank destinará el 55 % de las ganancias obtenidas en 2022 a dividendo. En concreto, se propone destinar 1.729,99 millones a dividendo para los accionistas, lo que supone un pago de 23,06 céntimos de euro por acción a abonar en efectivo a partir del 12 de abril. El importe de 1.729,99 millones se reducirá en función del número de acciones en autocartera que CaixaBank tenga en el momento del pago del dividendo.

La junta general de accionista tendrá lugar, en segunda convocatoria, el 31 de marzo de 2023 a las 11.00 horas. Se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia (Avenida de las Cortes Valencianas, 60, Valencia).