La "asfixia fiscal" que propone Sánchez, un riesgo para el Estado del Bienestar

La economía no levanta cabeza y los empresarios españoles señalan al despilfarro y la asfixia fiscal de Sánchez como las principales causas de la desaceleración. El Círculo de Empresarios corrobora el crecimiento a la baja del PIB e insta al futuro Ejecutivo a reducir el gasto y bajar los impuestos a las empresas para combatir la elevada tasa de paro y deuda pública.

El Círculo de Empresarios, en sus recomendaciones para la próxima legislatura, señaló ayer que la situación económica ha empeorado, así como las perspectivas empresariales. En contraste, el PSOE de Sánchez sigue anclado en las medidas de los más que rechazados Presupuestos de 2019. El gasto público ha aumentado en 5.400 millones de euros, principalmente a través de real decreto. La ineficacia de la política monetaria expansiva del Gobierno en funciones se suma al incumplimiento de los niveles de déficit y deuda públicos, que no han conseguido ser paliados mediante el aumento de la presión fiscal.

Con todo ello, los empresarios advierten de que la aprobación del Plan Presupuestario 2020 enviado por el Gobierno a Europa pone en riesgo la sostenibilidad del Estado de Bienestar, la productividad y la competitividad. España «no cuenta con margen fiscal para reactivar el crecimiento en la situación actual», alertó John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios. Los empresarios aseguran que «se puede cumplir con el Estado de Bienestar sin necesidad de subir los impuestos, sobre todo a las empresas», añadió. Para ello, el Círculo propone una reforma integral del sistema fiscal. Entre sus pilares básicos se encuentran el establecimiento de un tipo único y más reducido del Impuesto de Sociedades en torno al 20%, frente al tipo general del 25% actual; y reducir la carga sobre el empleador de las cotizaciones de la seguridad Social. Estas medidas se acercan más al «Plan España», la revolución fiscal propuesta por Pablo Casado, que al modelo «progresivo» de un PSOE que insiste en la necesidad de acercar el tipo real que pagan las grandes corporaciones al tipo nominal.

En cuanto al IRPF solicitan la ampliación de las deducciones mediante la creación de empleo y la reducción del peso de la economía sumergida, lo cual posibilitaría bajar el tipo marginal a la media de la OCDE (41,6%) o de la zona euros (41,7%).Para lograr un empleo estable y de calidad, el Círculo sitúa en primer lugar la mejora del sistema educativo, pero también reclama un nuevo marco laboral que pasa por reducir los costes del despido y equiparar la indemnización entre trabajadores temporales e indefinidos.

En materia de pensiones, instó a desincentivar la jubilación anticipada y respaldar fiscalmente los planes de pensiones privados. También propuso mejorar la eficiencia de las administraciones públicas, fomentar la colaboración público privada en Sanidad y combatir la economía sumergida.

La recuperación de la economía española no será posible en un contexto de fragmentación e incertidumbre política. «La situación de Cataluña tampoco ayuda», señaló De Zulueta. «El problema de Cataluña es un problema de la quinta parte del PIB», que es el peso que tiene la comunidad, «y afecta al 25% de las exportaciones del país», añadió. Por ello, el presidente del Círculo confió en que esta vez se llegue a un acuerdo entre «cualquier tipo de partidos que sean constitucionalistas», reprochando al actual Ejecutivo sus pactos con el independentismo. De no llegar acuerdo, la economía española no soportaría un nuevo fracaso.