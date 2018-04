La brecha digital sí une a Gobierno y sindicatos

El Gobierno y los interlocutores sociales están a punto de enterrar el hacha de guerra que permanecía en ristre en materia de formación desde la reforma de 2015 que soliviantó tanto a CC OO y UGT como a la CEOE y Cepyme. Hoy, todas las partes tienen previsto firmar un acuerdo para la que sería la gran convocatoria específica desde aquel año. Y no es un tema cualquiera. Se trata de un pacto sobre el programa estatal para la formación de trabajadores en competencias digitales, cuyo objetivo es contribuir a sellar a medio plazo en España la llamada «brecha digital».

El documento, negociado en el seno de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) –la antigua Fundación Tripartita–, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, contempla una dotación de 60 millones de euros, de los que 50,41 millones se adjudicarán a través de la convocatoria de subvenciones públicas y el resto a través de la contratación pública. Su objetivo es formar en 14 áreas específicas sobre la revolución digital que se avecina en el entorno laboral. Dichas áreas abarcan materias como la telefonia 5G, la robotica, el mantenimiento de impresoras 3D, la inteligencia artificial, los drones, la automoción con motor eléctrico o de conducción autónoma, el internet de las cosas, el big data, desarrollo de aplicaciones móviles y la administración electrónica, entre otros muchos.

El acuerdo de formación, que empezó a fraguarse el pasado 21 de noviembre, se llevará previsiblemente el viernes a Consejo de Ministros y su objetivo fundamental es preparar a los trabajadores para los nuevos empleos que llegan.

Colectivos específicos

En principio, en las convocatorias podrán participar trabajadores ocupados, autónomos, cuidadores no profesionales de personas dependientes y desempleados, aunque hay cuatro colectivos prioritarios identificados: las mujeres, las personas con discapacidad, las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación y los mayores de 45 años. El fin es contribuir a superar la «brecha digital», un vacío que, sólo en Europa, impide la cobertura de 900.000 puestos de trabajo por falta de cualificación. Según las previsiones de los expertos, en 2020 se prevén 16 millones más de empleos que requieran competencias en tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Algunos informes recogen de hecho que el 65% de los niños que hoy están en primaria trabajarán en perfiles profesionales que aún no existen, y que ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán un empleo relacionado con el ámbito digital en trabajos que aún no existen. La convicción del Ejecutivo y de los interlocutores sociales es que por cada dos puestos de trabajo perdidos en el mundo real, la economía puede crear cinco, y que la digitalización va a ser uno de los grandes catalizadores para la creación de empleo porque, aunque se escriba en digital, el futuro va a ser escrito por personas, en base a ideas, innovación, liderazgo, creatividad y comunicación.

El acuerdo también busca reciclar y ofrecer nuevas oportunidades a trabajadores de sectores en declive. Mientras estos languidecen, en España un 24% de las empresas tiene ya dificultades para encontrar los candidatos adecuados para sus nuevas necesidades de producción de bienes y/o servicios.