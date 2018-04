Las compañías españolas toman conciencia de la escasez de los recursos naturales

Un total de 14 empresas españolas figuraban en la edición 2017 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, (Dow Jones Sustainability World Index), por cumplir con los objetivos económicos, sociales y de respeto al medioambiente. Pasaron la prueba del algodón. La posibilidad de un futuro en el que los recursos naturales sean un bien escaso ha llevado a las empresas a tomar conciencia de la necesidad de tomar medidas en materia de sostenibilidad. «Podríamos decir que la agenda de un país en esta materia tiene tres principales actores: las políticas públicas, el sector privado y los ciudadanos. De los tres, a mi juicio nuestro país destaca en las prácticas del sector privado y en especial en las grandes compañías españolas donde se pueden encontrar prácticas sostenibles como las que se llevan a cabo en los países donde la regulación o los ciudadanos son más exigentes y están más comprometidos con un desarrollo sostenible. Indicadores como el atractivo de nuestras empresas para los inversores, las prácticas de “reporting” o las emisiones en bonos verdes, muestran este liderazgo», afirma José Luis Blasco, socio responsable de Sostenibilidad de KPMG en España. Son diversos los factores que han hecho de muchas compañías un ecosistema sostenible y respetuoso con el medioambiente. «Junto con la digitalización, la transformación sostenible será el otro gran vector de cambio empresarial de este siglo. Los condicionamientos de negocio en cuanto al compromiso de las empresas con los ciudadanos a los que sirven, la atracción del talento o el uso de los recursos y la energía serán muy diferentes y definirán quienes serán los ganadores y perdedores. Los proyectos empresariales que necesitan tener éxito en un horizonte de 10 años deben tener ya hoy un diseño sostenible», añade Blasco.

Las empresas son conscientes de que el aprovechamiento de los recursos naturales que no sólo son escasos, sino que son caros y en muchos casos volátiles debido al calentamiento global, las está llevando a impulsar la innovación en muchos campos. «Hoy, un frigorífico o una lavadora consume la mitad de agua y energía que hace 20 años. Un periodo en el que hemos visto obrar el milagro de separar el consumo de recursos naturales y el bienestar de los ciudadanos en buena parte del planeta. El siguiente impulso provendrá de lo que se ha venido a denominar la economía circular. Un concepto que se apoya en la antigua idea de diseñar de la cuna a la tumba, pero que con instrumentos políticos y capacidades tecnológicas renovadas, supondrá una pequeña revolución en la forma de esbozar, producir y consumir bienes, y que veremos florecer en los próximos años», concluye el experto de KPMG. El cambio climático dificultará la forma tradicional de hacer negocio y la sostenibilidad está ocupando un lugar muy relevante. «Con un comportamiento sostenible todos salimos ganando. Grandes empresas han sido elegidas por fondos de inversión por su aspecto diferencial de sostenibilidad y han sido capaces de internacionalizarse», explica Germán Granda Revilla, director general de Forética, una asociación sin ánimo de lucro con presencia en España y Latinoamérica que tiene como misión fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. Las Administraciones Públicas están empezando a contratar en base a criterios medioambientales y sociales. «Los países más sostenibles, son los más competitivos, los que promueven una mejor calidad de vida y los que tendrán un mejor futuro», añade este especialista.

El director general de Forética explica qué condiciones ha de cumplir una empresa que se precie de ser sostenible. «Debe tener una estrategia orientada a incluir políticas que tengan un impacto positivo a nivel social, económico y medioambiental; liderazgo porque si no informa de sus políticas no se diría que se está avanzando en este terreno; conocer la realidad del entorno donde está asentada para ayudar eficazmente. Por último, transparencia: deberá explicar si ha cumplido o no con sus objetivos».

Desarrollo sostenible

25 de septiembre de 2015: Los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Para combatir el cambio climático se firmó el Acuerdo de París. 195 países acordaron limitar el calentamiento global en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial. ¿Cómo? Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia.