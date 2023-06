¿Es legal poner una piscina hinchable en mi balcón?

La cuenta atrás para que llegue el ansiado verano ya ha comenzado. En menos de un mes tendrán lugar las vacaciones en playas paradisíacas, días que parecen no tener fin y, sobre todo, un calor sofocante que hace que estar en casa sea un plan deseado por muchos. Las altas temperaturas no darán tregua durante esta época estival, por lo que no es de extrañar que los españoles busquen alternativas para refrescarse, teniendo que recurrir a encender el aire acondicionado o ventilador en sus casas o incluso darse un baño en la piscina.

A pesar de que la piscina es un bien preciado, no todo el mundo tiene el privilegio de contar con una de estas construcciones cuando más se necesita. Por tanto, son muchas las personas las que se están planteando comprar una piscina hinchable e instalarla en su balcón o terraza para hacer frente a este caluroso verano. Pero, ¿es legal hacerlo?

La normativa no pone ningún impedimento para colocar piscinas desmontables o hinchables en estos espacios. No obstante, "al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas", según establece el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Por tanto, desde el portal inmobiliario Fotocasa explican que aquellos que quieran poner una piscina en su balcón podrán hacerlo siempre y cuando "no sea peligroso por el peso que ejerza sobre la estructura".

En el caso de que se quiera instalar una piscina en una terraza comunitaria, se deberá contar con el permiso de la comunidad de vecinos llevando a cabo una votación y comprobar los estatutos para verificar que no está prohibido. Pese a ello, el artículo 9.1 de la normativa vigente establece que cada propietario tiene la obligación de "respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos".

¿Puede el balcón aguantar el peso de una piscina?

Independientemente de la normativa, también es importante saber si la infraestructura del edificio está preparada para añadir una piscina desmontable en el balcón, ya que este peso extra podría poner en riesgo la estructura del edificio.

Asimismo, la antigüedad del bloque también influirá en la capacidad de sobrecarga de la terraza o azotea. La normativa actual establece, de acuerdo con el Colegio de Arquitectos, un peso máximo de 200 kilos por metro cuadrado en el interior de las viviendas, aunque si es antiguo, este podrá ser menor. "Teniendo en cuenta que un litro de agua pesa un kilo, llenar una piscina de 1 metro cuadrado 20 centímetros de altura, tendría ya un peso máximo de 200 kilos, sin contar a las personas que se están bañando en ellas", aseveran desde el portal inmobiliario.

Otros aspectos a tener en cuenta