Marruecos se convierte en elprincipal importador de gas español

Las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Español de Reservas Estratégicas de Petróleo (Cores) muestran que Marruecos se convirtió en el principal destino del gas natural exportado desde España en junio, con aproximadamente 858 gigavatios-hora, lo que representa el 35,5 % del total exportado durante el mismo mes. Según datos oficiales, las exportaciones totales de gas natural español alcanzaron los 2.415 gigavatios-hora, lo que representa un descenso del 40 % con respecto a junio de 2024.

El transporte por gasoducto representó el 52,1% del gas, mientras que el 47,9% se exportó en forma de gas natural licuado (GNL), según publican medios marroquíes.

Francia ocupó el segundo lugar, con 354 GWh de importación, lo que representa el 14,6% de las exportaciones totales de España.