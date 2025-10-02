Marruecos proclama que sus productos del Sáhara se venderán sin problemas en Europa

Los productos del Sáhara Occidental están incluidos en el nuevo acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea. El anuncio se realizó este jueves en Rabat por el Ministro de Asuntos Exteriores, aunque ya se conocía hace 24 horas, tal y como publicó LA RAZÓN. Este acuerdo ha causado un gran malestar entre los agricultores españoles. y en meddios próximos al Frente Polisario al considerar que va encontra de la sentencia del TSJUE que consideró que se les debía tener en cuenta en la explotación de los productos de la antigua colonia española.

"El acuerdo confirma la aplicación a las Provincias del Sur de los aranceles preferenciales otorgados por la UE en virtud del Acuerdo de Asociación con Marruecos. Las condiciones de acceso al mercado europeo para los productos del Norte se aplicarán a los productos del Sáhara marroquí», añadió Naser Bourita.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia marroquí reconoció que el texto introdujo ajustes técnicos relacionados con la información al consumidor sobre el origen de los productos. De hecho, se colocarán en los productos agrícolas etiquetas que mencionen las regiones de producción del sur del reino (Laâyoune-Sakiat el Hamra y Dakhla-Oued Eddahab).

Reveló que "la firma del nuevo acuerdo tendrá lugar próximamente en Bruselas". A la espera de la finalización de los procedimientos internos, "el acuerdo se implementará provisionalmente tras su firma", aseguró.

"Este acuerdo aporta las aclaraciones necesarias, respetando los fundamentos nacionales del Reino", aseguró. Se ajusta a la continuidad y a la filosofía del intercambio de cartas firmado entre ambas partes en 2018.