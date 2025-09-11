MasOrange refuerza la oferta de su marketplace con 1.000 nuevos dispositivos con el objetivo de alcanzar los cinco millones de unidades vendidas este año

MasOrange refuerza su oferta comercial de dispositivos tecnológicos y para el hogar de su marketplace con más de 1.000 nuevas referencias premium a las que ya pueden acceder los clientes de la marca Orange.

A lo largo de los próximos meses, esta oferta se ampliará con categorías adicionales de productos superando las 3.000 nuevas referencias y se extenderá a los clientes del resto de las marcas del Grupo MasOrange, según la empresa.

Esta oferta, según la compañía, permite un "acceso flexible, sencillo y a precios muy atractivos" a un catálogo que abarca desde dispositivos como smartphones, smartwatches y smart TVs hasta electrodomésticos, informática, gaming, salud, cuidado personal, fotografía, movilidad o producto de ocio.

Como parte de su oferta diferencial, permite a los clientes financiar la compra de estos productos en "las mejores condiciones del mercado" ampliando el periodo hasta 48 meses sin intereses, lo que "supone disfrutar de las condiciones más ventajosas del mercado español", según detallan desde la empresa.

Además, MasOrange ofrecerá a todos sus clientes seguros de hogar, viajes, salud o ciberseguridad. Se trata de una oferta de seguros personalizados de dispositivos basados en Inteligencia Artificial "con las mejores coberturas y condiciones ventajosas".

MasOrange asegura que lideró el mercado de estos productos en 2024 con más de 4,3 millones de dispositivos vendidos. En lo que va de año, el grupo afirma que ha alcanzado un crecimiento de este negocio de más del 20% respecto al pasado año, lo que le va a permitir cerrar 2025 con más de 5 millones de unidades vendidas.

Esta cifra, ha asegurado MasOrange, "refleja el enorme interés de los clientes por una propuesta que combina productos de primer nivel, precios muy atractivos y las mejores condiciones de financiación, aumentando la satisfacción y lealtad de los clientes".