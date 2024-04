Naturgy se dispara un 5% en Bolsa tras confirmarse que Taqa estudia lanzar una OPA sobre la energética española

Naturgy se ha disparado un 5% en Bolsa en su vuelta a la cotización, después de que Taqa, la energética pública de Abu Dabi, haya confirmado este miércoles que mantiene conversaciones con CVC y GIP para adquirir sus acciones de la compañía (sumar en torno al 40%) y que negocia con CriteriaCaixa -accionista mayoritario con el 26,7% de la energética española- un pacto de cooperación.

Diez minutos después de levantarse la suspensión de la cotización, a las 11:40h, las acciones de Naturgy registraron un alza 4,83%, hasta los 22,58 euros por título. En torno a las 12:00h el repunte ha superado el 5% (5,11%) y la acción se ha situado en 22,62 euros. Una hora después, a las 13:00h, la cotización ronda el 4,93% (22,58 euros por acción). No obstante, en el año, la compañía baja en torno a un 14,78%.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender tras la apertura de este miércoles la cotización de Naturgy mientras era difundida una información relevante sobre la compañía. La suspensión se comunicaba un poco antes de las 9:15 horas, y después de que Naturgy empezara a cotizar con una subida del 1,3%, hasta los 21,8 euros por acción.

El martes se conocía que Criteria, la sociedad de Caixabank que controla las participaciones empresariales de la entidad financiera, estaba buscando un inversor para que entrara en el capital de Naturgy, y poco después de las 11:00 horas de hoy, Taqa, una compañía energética de Abu Dabi, ha confirmado que mantiene conversaciones con CVC y GIP para su posible entrada en la compañía. Si dicha adquisición se produjera, debería formularse una oferta pública de adquisición (opa) por la totalidad del capital de Naturgy, según ha explicado la energética.

Taqa, controlada al 90% por Abu Dhabi Developmental Holding Company, también ha confirmado que está en conversaciones con CriteriaCaixa, "en relación a un posible pacto de cooperación" en la empresa. No obstante, ha dejado claro que no se ha alcanzado ningún acuerdo con Criteria Caixa, CVC o GIP, y ha aclarado que no hay garantía alguna de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse.