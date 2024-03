Ouigo responde a las acusaciones de Puente de "dumping" y asegura que prevé equilibrar sus cuentas este mismo año

Ouigo contraataca. La compañía francesa "low cost" de alta velocidad ha salido hoy al paso de las críticas vertidas en las últimas semanas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que su modelo de negocio de precios bajos es "claramente deficitario", que sólo es sostenible gracias al apoyo estatal y que pretende eliminar a sus competidores. La firma gala ha asegurado que, muy al contrario, no sólo es sostenible y autosuficiente sino de que está al borde de acabar con sus pérdidas.

Durante un encuentro con medios para valorar los casi tres años de actividad de la compañía en España, la directora general de la operadora, Helene Valenzuela, ha asegurado que su objetivo es "llegar a un margen operacional equilibrado este mismo año". La directiva ha asegurado que la compañía, que ha transportado 9,9 millones de viajeros desde que lanzó sus operaciones en España en mayo de 2021, está siguiendo un modelo de "ramp up" -lanzamiento- que ha calificado de "lógico" para este tipo de proyectos que prevé tres o cuatro años de implantación y, por ello, de pérdidas; y que en breve esperan dejar atrás gracias a un modelo de negocio que ha definido como autosuficiente frente a las acusaciones de "dumping" -práctica que consiste en vender a pérdidas para eliminar competencia- lanzadas ayer mismo por Puente.

Valenzuela ha reconocido que tienen un modelo basado en la producción sin sobrecoste, de economía de escala y que necesita de grandes volúmenes de viajeros para ser rentable. Pero también ha añadido que es un modelo industrial "que financiamos nosotros" y que, ha añadido, "nos permite ofrecer precios bajos como elemento estructural de la oferta. Y eso no va a cambiar", ha explicado Valenzuela, que ha defendido su eficacia asegurando que su tasa de ocupación ronda el 90%.

La directiva también ha defendido que el gran beneficiado de su llegada a España ha sido "el ciudadanos español" porque muchos de los que antes no podían permitírselo, como jóvenes o familias con hijos, ahora viajan en alta velocidad gracias a la reducción de precios que su desembarco y el de iryo han permitido. A este respecto, ha recordado que en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia los precios de los billetes han bajado de media 25 y 16 euros, respectivamente, respecto a lo que costaban antes de la liberalización. Y ha recordado también que, en los diez años que durará el contrato marco que tienen suscrito, pagarán 1.000 millones de euros a la empresa pública dueña de las infraestructuras, Adif, en concepto de cánones por su uso.

Más rutas

Tanto Valenzuela como Alain Krakovitch, presidente de Ouigo España y director de TGV-Intercités (SNCF Voyageurs), se han mostrado muy contentos con el desempaño de la compañía y, pese a los ataques del ministro de Transportes, han mostrado su disposición a seguir adelante con sus planes y su modelo en España. Y más, como ha dicho Krakovitch, después de haber invertido 700 millones en un material rodante que tiene una vida útil de 30 años. Este año, la compañía va a pasar de 7 a 15 destinos. Esta semana ha abierto la venta del Valladolid-Segovia-Madrid-Albacete-Alicante, que empezará a operar a mediados abril; y en junio empezarán a parar en Cuenca e inaugurarán la línea Madrid-Elche-Murcia, según ha detallado Valenzuela.

Ouigo tiene también previsto llegar a Andalucía en el segundo semestre del año. La inauguración de su actividad en el sur del país se ha demorado más de lo que Ouigo hubiese querido porque ha tenido que adaptar sus trenes al sistema de seguridad LZB que hay en esta línea, un proceso en el que ha tenido que invertir 40 millones de euros en los últimos cinco años.

Más a largo plazo, y como ha asegurado Krakovitch, la compañía estaría interesada en operar en el Corredor Mediterráneo y la denominada "Y vasca", corredores que le darían además la opción de conectar con las líneas que está proyectando construir Francia al este y al oeste de los Pirineos.

La compañía gala, sin embargo, no tienen tan claro operar en las rutas a Galicia y Asturias. Como ha afirmado Valenzuela, "Ouigo invierte si hay una rentabilidad. No podemos decir si iremos o no a Galicia y Asturias, tenemos que conocer el contexto en que se estructura la fase dos de la liberalización Adif", ha asegurado.

La compañía francesa también ha aprovechado la comparecencia de hoy para responder a las quejas lanzadas desde Renfe por las, a su juicio, trabas impuestas por las autoridades francesas para desembarcar en la línea París-Lyon. Krakovitch ha asegurado que "la apertura del mercado a un nuevo operador sigue un proceso reglamentario aplicando el derecho europeo de modo concreto. Y en Francia se aplica", ha afirmado el directivo, que ha negado que la operadora española esté siendo objeto de trabas en cuestiones como el mantenimiento o la homologación de sus trenes.