Renfe nunca caminará más solo: el AVE “low cost” francés Ouigo ya rueda por las vías españolas

Como dice el himno no oficial del Liverpool, el equipo inglés de fútbol, Renfe nunca caminará más solo. A lo largo de 80 años, la operadora española ha monopolizado los viajes en tren en España. Pero sus días de soledad han llegado a su fin. A partir del próximo lunes, los trenes de Ouigo, el servicio “low coste” de alta velocidad de su homóloga francesa, SNCF, comenzarán a circular entre Madrid y Barcelona haciendo así oficial la liberalización del sector. Aunque los trenes Alstom de doble piso y 509 plazas que emplea la compañía gala ya llevaban meses haciendo pruebas. Y hoy mismo, uno de ellos ha realizado el viaje inaugural del servicio tras un acto en la estación de Atocha que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura; la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; la presidenta de Competencia (CNMC), Cani Fernández; el consejero delegado de Ouigo Viajeros, Christophe Fanichet; y la responsable de la compañía en España, Héléne Valenzuela.

El convoy de Ouigo a su llegada a la estación de Sants de Barcelon

Ouigo comenzó en diciembre la venta de billetes para empezar a viajar a partir del próximo lunes, coincidiendo con el fin del estado de alarma. En estos cinco meses, la compañía ha logrado ventas que van en línea con sus expectativas, según explica Federico Pareja, director comercial y de márketing de Ouigo. “Los trenes no se están llenando, pero estamos cumpliendo con las expectativas. Estamos teniendo picos de ventas de 1.000 billetes por hora”, asegura. Pareja cree que van a tener “una tasa de ocupación saludable” a corto plazo y no se muestra demasiado preocupado respecto a que el año se cierre sin que el negocio sea rentable dadas las circunstancias provocadas por la pandemia, con restricciones y problemas económicos que están impactando en los viajes. La presencia de Ouigo en España, dice, “es una apuesta a largo plazo” donde la rentabilidad puede llevar años. Y la pandemia lo que va a provocar, explica, es que sus planes se retrasen algo, si bien no ha variado su hoja de ruta. A pesar de que Competencia (CNMC) dio tanto a Renfe como a SNCF la opción de no cubrir toda la capacidad que tienen asignada para operar debido a la situación ocasionada por el coronavirus, Ouigo va a mantener los cinco viajes diarios por sentido que tiene asignados, explica Pareja.

De momento, desde la compañía francesa se muestran satisfechos porque el ritmo de venta de billetes demuestra que “la gente está deseando viajar”, según Pareja. Y entre los que tienen ganas de hacerlo, y así lo atestiguan sus datos, se encuentran los tres grupos a los que va enfocada de forma prioritaria su oferta, que parte de un precio base de 9 euros y de 5 euros para los niños: las familias, los jóvenes y pequeños empresarios que quieran viajar a precios más económicos. Desde el primer momento, Ouigo aseguró que el problema por el que Renfe no ha logrado atraer más viajeros al AVE es el alto precio de sus billetes. Por eso, su modelo apuesta por precios bajos con los que atraer pasajeros que ahora utilizan el coche para viajar. Sin perder, eso sí, calidad. Precios que, según Pareja, estarían dispuestos a ajustar todavía más a la baja si el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) ajusta todavía más los cánones que cobra a las compañías por usarlas. “Las cánones suponen más de la mitad de nuestros costes. Y si Adif ofrece tarifas más competitivas, eso podría repercutir en el precio final de los billetes”, explica Pareja.

Con todo, desde Ouigo aseguran que “en promedio, somos la opción más barata del mercado con diferencia” a pesar de que la competencia de bajo coste de Renfe, el Avlo, ofrece billetes partiendo de un precio básico de 7 euros.

Vista interior del tren de alta velocidad de Ouigo

Aunque por el momento Ouigo solo operará en el corredor que une Madrid con Barcelona, también tiene asignada capacidad para las líneas de Levante y del sur. Sus planes apuntan a que sus trenes comenzarán a unir la capital de España con Valencia antes de que finalice el año. Más tiempo habrá que esperar para que lleguen a Sevilla. Ouigo está equipando sus trenes con el sistema de seguridad LZB que hay en este corredor, lo que le llevará un tiempo. Aunque Adif ya ha puesto en marcha la sustitución de este dispositivo por el más moderno ERTMS que se usa en el resto de la red, la compañía es consciente de que que hay “mucha demanda no atendida” para viajar a Andalucía y que no quieren esperar años antes de poder operar en esta línea, por lo que han optado por instalar en sus trenes el LZB.