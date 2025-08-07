Patronal y sindicatos pactan subidas salariales por encima del IPC al margen del Gobierno

La subida salarial pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 2025 aumentó hasta el 3,46% en julio, siete centésimas más que en junio y por encima de la inflación, que según el INE se situó en el 2,7% en julio. Este incremento, que afecta a 925.963 empresas y 8,6 millones de trabajadores, es superior a la del mismo mes de 2024 (2,99%) y mantiene el aumento de la retribución pactada en convenio por encima del 3%, tal y como recomienda el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Por tanto, patronal y sindicatos demuestran que son capaces de llegar a acuerdos sin la intervención del Gobierno, que es lo que reclaman los empresarios desde que el intervencionismo desde el Ministerio de Trabajo enturbia esta relación.

Este AENC, firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025, recogía subidas salariales del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, aunque incluía un alza adicional de hasta un 1% cada año si el incremento de sueldos quedaba por debajo del alza de los precios, que hasta ahora no se ha producido.

Los datos muestran que el aumento salarial fue inferior en los convenios de empresa (2,81%) que en los de ámbito superior a la empresa (3,5%), y que la retribución en los convenios firmados este año escala al 4,29 %, de nuevo con grandes diferencias entre los convenios de empresa (2,9%) y los de ámbito superior a la empresa (4,33 %). estos datos, aportados por Trabajo, señalan que los sectores con un mayor incremento salarial fueron las actividades profesionales (4,95%) y sanitarias (4,83%), los servicios (3,72%), la construcción (3,14%), la industria (2,87%) y la agricultura (2,04%).

La subida salarial media pactada en los convenios conocidos y registrados con efectos económicos en 2023 fue del 3,61%, año que cerró con una inflación anual del 3,1%, mientras que la subida salarial media de 2024 fue del 3,32% y la inflación se situó en el 2,8%. De cara a la próxima finalización de la vigencia del acuerdo, aunque los sindicatos abogan por sentarse a negociar a la vuelta del verano, las normativas pendientes de aprobación, especialmente la reforma laboral, podrían dilatar el proceso para que este pacto bipartito esté aprobado a tiempo.

De los 2.753 convenios colectivos registrados en julio, solo 630 incluían una cláusula de garantía salarial, que permite que el sueldo sea revisado al alza cada año en función del índice de precios de consumo (IPC) para proteger su poder adquisitivo. Esto implica que de los 8,6 millones de trabajadores amparados por convenio con efectos económicos conocidos y registrados solo 3 millones contaban con este mecanismo de revisión salarial.