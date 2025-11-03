El Delegado del Gobierno asegura que Madrid solo tiene 370 viviendas okupadas

El fenómeno de la okupación empieza a menguar en Madrid, según los datos facilitados por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En 2024 ya se redujo a la mitad, mientras que en 2025 ya se han recuperado el doble de viviendas que el año anterior. En este momento, podríamos hablar de que solo hay 370 viviendas okupadas en Madrid, ha explicado Martín durante los desayunos de Europa Press.

El representante del Gobierno central en la Comunidad no ha ocultado su preocupación por el hecho de que "escuchamos cada vez más anuncios vendiendo alarmas (...) Hay un interés económico extraordinario cuando se está reduciendo el número de casos", ha subrayado.

Igualmente ha mostrado su preocupación por el hecho de que "percibo un doble interés en generar miedo y me parece irresponsable. La gente cree que va a salir a comprar el pan y se va a encontrar su casa okupada", ha sentenciado.