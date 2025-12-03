Pedro Sánchez, el agujero negro del gasto público

Amaya Uranga, la voz absoluta, profunda y perfecta primero de Mocedades y luego de «El Consorcio», vuelve a sonar con el «todos queremos más.» La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que depende del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, publicó la semana pasada –como siempre, con un decalaje de once meses– los datos detallados del llamado «gasto por funciones de las Administraciones Públicas», correspondiente a 2024. Son unas cifras fundamentales para comprobar cuánto y en qué gasta el dinero el sector público. El primer dato, es el montante total, 725.001 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior y un ¡44%! más que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Si este 2025 el gasto crece un 5,2%, que es lo que ha subido hasta septiembre, el ejercicio se cerraría con unos 762.000 millones de euros, que sin duda serán más. Al tiempo.

La inimaginable cantidad de 725.001 millones de gasto se desglosa, en sus números principales, de la siguiente manera: 297.532 millones para protección social –pensiones, desempleo y otras ayudas–; 102.942 millones para sanidad –de ellos 46.521 para sueldos y salarios– ; 92.551 millones para los denominados «asuntos económicos, cajón de sastre que incluye los intereses a pagar por la deuda pública; 80.908 millones para «asuntos económicos», que engloban también partidas muy diferentes, y 65.862 millones para educación –de ellos 46.521 para salarios–. El resto queda para orden público, 28.628 millones; ocio, cultura y religión, 19.193 millones; medio ambiente, 15.539 millones; defensa, 14.213 millones y vivienda, 7.613 millones. El gasto total de las Administraciones Públicas en sueldos y salarios ascendió a 172.749 millones de euros, un 35% más que en 2018, el año de la llegada de Sánchez a la Moncloa, cuando esa partida sumó 127.668 millones. Este año 2025, si se aplica de forma retroactiva el 2,5% firmado por el Gobierno y los sindicatos, ese gasto llegaría a más de 177.067 millones, aunque es probable que sea todavía superior por el aumento de personal en el sector público. En definitiva, un gasto en permanente crecimiento y que forma una especie de agujero negro porque «todos queremos más», como suena al fondo Amaya Uranga.