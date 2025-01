Piénsalo dos veces antes de alquilar: siete señales que indican que ese piso no es para ti

En un mercado de escasa oferta en el que cuatro de cada diez inquilinos se ven obligados a alquilar al no poder acceder a una vivienda en propiedad, no es de extrañar que cada vez se impongan condiciones más abusivas para los arrendatarios, que se mueven en un terreno marcado por la competitividad y la desesperación de encontrar rápido un sitio en el que establecerse.

Esta impaciencia termina jugando una mala pasada en muchas ocasiones, ya que muchos acaban aceptando condiciones que en otros escenarios ni se plantearían. Aquí reside la importancia de saber decir “no” a una relación contractual que, ya de primeras, parece injusta para los que van a residir en el inmueble, pues probablemente acaben mudándose más pronto que tarde cuando aumenten los problemas que ya existían desde un principio. Es algo que ocurre, por ejemplo, al visitar un piso en el que huele mal, defecto que no se ve pero se siente y que puede desencadenar mayores problemas a futuro, como una instalación de tuberías defectuosas o plagas de insectos, avisan desde el blog de iAhorro.

Además, en un país como España en el que uno de cada cuatro hogares vive sin calefacción, parece que la climatización pasa a un segundo plano, sobre todo si buscamos piso en zonas donde no se dan temperaturas extremas. Sin embargo, lo cierto es que un mal aislamiento en zonas donde hace mucho frío o mucho calor pueden acabar convirtiendo nuestro hogar en un “coladero de energía”, que terminaría incrementando las facturas y haciendo que el dinero se vaya, literalmente y al igual que el calor, por la ventana.

Por esta misma razón es conveniente revisar que el inmueble esté listo para entrar a vivir, así también sabremos si el caseroatenderá a futuros imprevistos como la rotura de algún electrodoméstico o cristal. Además, el cuidado y mantenimiento de la casa debe quedar siempre por escrito y no simplemente apalabrado, al igual que el pago de la renta. Aunque es cierto que la ley permite que el arrendatario se acoja al pago en metálico, solo puede hacerlo en ocasiones especiales, como cuando no tenga cuenta bancaria, por eso siempre es necesario incluir en el contrato de arrendamiento la cuenta a la que se realizará la transferencia cada mes.

No nos dejan cambiar nada

Cuando queramos cambiar algún aspecto de la vivienda puede que el propietario no sea muy favorable a ello, sobre todo si está usando el piso que alquila como trastero para muebles viejos o que ya no utilizan. Algo parecido ocurre cuando queremos, por ejemplo, cambiar el color de la pintura de las paredes, de hecho, aunque aseguremos volver a dejarlo como estaba al abandonar el piso, muchos caseros no ceden, ni siquiera sabiendo que pueden hacerlo con el dinero de la fianza.

Es más, otros tantos ven la oportunidad de alquilar un habitáculo de dudosa legalidad gracias a la escasez de oferta y la desesperación de los que buscan piso. Ciertos propietarios anuncian estudios o pisos inhabitables calificándolos como “coquetos” o “íntimos” para adulterar la realidad. En caso de visitar una vivienda extremadamente pequeña o que parezca ilegal lo mejor es que denunciemos, ya no solo por nosotros, sino por si alguien cae en la trampa y acaba alquilándolo.

Por último, pero no menos importante: no perdamos la oportunidad de visitar la casa, aunque suponga un poco más de tiempo frente a nuestros “rivales”. Lo mejor es ver el espacio en persona y percatarnos de la realidad del alquiler, ya que es un campo de actuación muy atractivo para los estafadores, pedir una fianza y prometer las llaves del piso para después desaparecer. Hay que ir con mil ojos y, como último recurso, concertar una visita online.