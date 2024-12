Uno de cada cuatro hogares españoles vive sin calefacción

Podría decirse que el invierno está a la vuelta de la esquina, pero lo cierto es que ya está aquí. El pasado sábado dimos la bienvenida a la estación más fría del año, lo que significa que muchas familias ya se han visto obligadas a encender la calefacción, en caso de que la tengan, ya que en nuestro país el 24% de las viviendas no cuenta con ningún sistema de calefacción. Del total de hogares que sí cuentan con sistemas para calentarse (76%), seis de cada diez tienen calefacción individual, mientras que el 16% restante tiene calefacción central en su edificio, según un estudio publicado por Idealista.

La plataforma destaca que sonlas zonas más cálidaslas que concentran un mayor porcentaje de viviendas sin calefacción, como bien puede ser el caso de Santa Cruz de Tenerife, donde nueve de cada diez casas no tienen. Le siguen Las Palmas, con un 88% de hogares sin calefacción, la provincia de Huelva (57%), Cádiz (55%) y Almería, donde la mitad de las casas no tiene calefacción.

Por el contrario, vivir sin radiadores no es ni siquiera una opción para las regiones del norte. En Soria, por ejemplo, solo el 2% de las viviendas no cuenta con calefacción, mientras que en Huesca y Álava suponen el 3% del total, porcentaje que sube tímidamente hasta el 4% en las provincias de Valladolid, Palencia, Navarra y Salamanca. En los casos de Madrid, Segovia o La Rioja crece ligeramente hasta el 5%. En estas zonas también es más frecuente optar por la calefacción central, siendo Salamanca la provincia que concentra más viviendas con esta alternativa (37%). Otros territorios que se decantan por centralizar la calefacción son Soria (34%), Navarra (27%), Zaragoza (27%) y Cuenca (20%), regiones frías por naturaleza.

Por su parte, la calefacción central es prácticamente residual en las provincias canarias (1% en ambos casos), aunque llama la atención su baja incidencia en otras zonas históricamente frías como Cantabria, Toledo o Guipúzcoa, con una representación del 4%, 6% y 7%, respectivamente.

Por capitales el comportamiento es similar

En las capitales de provincia el comportamiento es prácticamente idéntico: Canarias y el sur son las zonas con menor presencia calefactora. De hecho, en Las Palmas de Gran Canaria el 87% de las viviendas no cuenta con ningún sistema para calentarse, algo que también ocurre en el 86% de los hogares de Santa Cruz de Tenerife. Más de la mitad de los inmuebles tampoco tienen calefacción en las ciudades de Cádiz (68%), Huelva (61%) o Melilla (57%). En Barcelona el 17% de las viviendas tampoco la tienen, dato que en Madrid se reduce hasta el 5%.

Así, Soria se convierte en la ciudad donde hay menos viviendas sin calefacción, tan solo un 1%, seguida por Pamplona con un tímido 2%. Además, Soria es también la capital en la que la calefacción central tiene un mayor peso, ya que el 53% de las viviendas dispone de ella, dato que en otras capitales como Salamanca baja hasta el 44%, o Pamplona con un 38%.

Controlar el gasto manteniendo el calor

Este invierno, seis de cada diez familias numerosas planean controlar el tiempo que ponen la calefacción para no llevarse sustos en la factura y reducir su consumo energético. Muchas suelen recurrir a métodos más tradicionales para mantener el calor de su hogar, por ejemplo, aprovechando la luz solar durante el día y bajando las persianas por la noche o instalando burletes en puertas y ventanas para mejorar su aislamiento y que no se escape ni un grado.