Placas solares: ¿es obligatorio instalarlas en viviendas de obra nueva?

Cada vez más ciudadanos apuestan por el autoconsumo energético, no solo por una mayor preocupación por el medio ambiente, sino también como una medida de ahorro. Y es que aunque instalar placas solares conlleva una inversión elevada que supera los miles de euros, su instalación supone un ahorro medio de hasta 700 euros al año. Aunque este elemento se está volviendo cada vez más habitual en los tejados de muchas viviendas en nuestro país para ahorrar en las facturas de la luz, ¿este es obligatorio?

"Puede parecerlo, puesto que son muchos los inmuebles de nueva construcción los que incluyen placas solares, pero no lo es. Sin embargo, aunque en estos momentos no sea un requisito indispensable, sí que es algo que en un futuro va a pasar a serlo", explica el asesor financiero iAhorro.

Y es que, la Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios establece que será obligatoria la implantación de instalaciones de energía solar apropiadas en todos los edificios residenciales nuevos "a más tardar el 31 de diciembre de 2029". Por tanto, todos los edificios de obra nueva tendrán que contar con placas solares a partir de 2030.

La Unión Europe (UE) a a través de esta medida tiene el objetivo de que todas las construcciones a partir de entonces tengan cero emisiones. Los edificios suponen el 40% del consumo de la energía y son responsables del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la Comisión Europea.

En el caso de las viviendas de segunda mano, para 2030 los países de la UE tendrán que adoptar medidas para que este tipo de inmuebles disminuya su consumo un 16%. Además, este porcentaje aumentará en los próximos cinco años, ya que, para 2035, estos edificios tendrán que reducirlo entre un 20% y 22%. De esta forma, estas viviendas deberán ser reformadas para ser más sostenibles.

Ahorro en la instalación de placas solares

La energía producida por placas solares es energía renovable y esta ayudará a quienes tengan instalados estos elementos a ahorrar en sus gastos. En este sentido, el ahorro medio que puede tener una vivienda que cuenta con placas solares oscila entre el 40% y el 60% de su factura eléctrica. Así lo muestran los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

No obstante, el asesor financiero asevera que hay que tener en cuenta que el ahorro variará en función de los hábitos de consumo de cada persona: "Al fin y al cabo, no es lo mismo una persona que disponga de electrodomésticos con certificados energéticos A y bombillas de bajo consumo que un usuario que no tenga ninguna de estas dos cosas, por ejemplo".