Pon esto encima de tu radiador y consigue calentar la casa más rápido y sin gastar más dinero

Con el aumento de las tarifas energéticas, es probable que las facturas de luz y calefacción sean una de las principales preocupaciones de muchos españoles este invierno. Y es que aunque a todos nos gusta estar calentitos, sin duda no es bueno para el bolsillo. Por suerte, no todo está perdido. A día de hoy, hay una forma de sacar un poco más de partido al dinero que gastas en calefacción central.

El secreto para ahorrarte unos euros: Una calefacción eficiente

Ya son compradores invierten en dispositivos adicionales para que sus radiadores consuman menos energía. Productos basados en la "eficiencia energética"son cada vez más comunes en las casas Europeas.

¿Cómo funcionan?

Estos dispositivos detectan que la temperatura del radiador se eleva y automáticamente pone en marcha los ventiladores, multiplicando el flujo de aire que pasa por el radiador y multiplicando también el rendimiento del mismo. De igual manera, cuando el dispositivo detecta que el radiador se enfría al apagar la calefacción detiene automáticamente los ventiladores.

SmartAir BOOST XL

Entre estos destaca el ventilador para radiadores SmartAir BOOST XL, un sistema "eficiente desde el punto de vista energético" que ayuda a hacer circular el aire caliente por toda la casa. El precio ronda los 60 euros en plataformas como Amazon.

SmartAir BOOST XL Amazon Amazon

Este se enciende y apaga automáticamente en función de la temperatura del radiador, y los compradores pueden instalarlo fácilmente sin necesidad de ayuda externa. Con un peso de 2,4 kg, el producto cuenta con una pantalla digital LED de fácil lectura, que alterna entre velocidades altas y bajas del ventilador y muestra el porcentaje de batería y la temperatura de la superficie del radiador.

Además cuenta con una función de apagado automático que garantiza que el radiador se apague hasta que se enfríe al menos a 65 grados centígrados.

Ventilador potenciador de calor de Valiant de Debenhams

Recargable y portátil con triple hoja de circulación de aire este se encuentra actualmente a la venta por aproximadamente 50 euros. Este modelo cuenta con una robusta configuración de triple ventilador, tres ajustes de velocidad y una batería inalámbrica recargable de 5200 mAh.

Ventilador potenciador de calor VALIANT Amazon Amazon

SpeedComfort potenciador para radiador

Este modelo destaca por tener una instalación sencilla y conseguir un ahorro energético anual de un 22%. Consta de tres ventiladores colocados en una suerte de regleta generan corriente desde la base del radiador para mover el aire caliente por la habitación. Además, para poder desentenderte de la calefacción , el sistema incluye un interruptor termostato que activa los ventiladores cuando el radiador se encuentra entre 25 a 35 grados centígrados.

Potenciador de calor SpeedComfort Amazon Amazon

De acuerdo con Speed Comfort, este sistema solo consume 0,32 euros de electricidad al año, compensando así un ahorro del 22% de lo destinado a la calefacción en invierno.