El Portal Registral de Emergencias y GeoEdit Pro, Premio ASEDIE 2025

El Colegio de Registradores de España ha sido reconocido con el Premio ASEDIE 2025 en la categoría Impulsando el Conocimiento del Dato, por los proyectos GeoEdit Pro y Portal Registral de Emergencias, que representan una innovación en la integración de datos geoespaciales y jurídicos, ofreciendo acceso libre y gratuito a información para ciudadanos, empresas y administraciones.

El galardón, entregado en el marco de la 17ª Conferencia Internacional sobre la Reutilización de la Información del Sector Público, ha sido recogido por el director del Servicio de Bases Gráficas y Medio Ambiente del Colegio de Registradores, Luis Manuel Benavides, y supone un reconocimiento a la labor del equipo de trabajo de la Vocalía de Bases Gráficas del que forman parte Pilar Olivares y Susana Casas.

Entre los principales motivos en los que el jurado ha basado su decisión para la concesión de este reconocimiento destacan el impulso de estos proyectos a la apertura y reutilización de datos públicos mediante herramientas gratuitas que integran más de 300 capas oficiales, fomentando de esta forma la transparencia y el acceso universal a la información; al mismo tiempo que promueven el valor del dato geoespacial y jurídico en la sociedad, difundiendo buenas prácticas que fortalecen la Economía del Dato en España.

Otro de los aspectos más relevantes que se resalta es que estos proyectos integran datos geoespaciales con información jurídica del Registro de la Propiedad, creando un servicio único en el mercado que conecta dos mundos esenciales para la seguridad jurídica y la planificación territorial, permitiendo a los ciudadanos, empresas y administraciones tomar decisiones informadas, especialmente en emergencias medioambientales, contribuyendo así a la reconstrucción y gestión eficiente de recursos.

Con estos premios ASEDIE pretende dar visibilidad a las iniciativas relacionadas con el mundo de los datos abiertos y su reutilización, y los proyectos GeoEdit Pro y Portal Registral de Emergencias son claros ejemplos de cómo la tecnología puede facilitar la gestión eficiente y transparente de la información geoespacial y registral.