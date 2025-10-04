Precio de la luz hoy, sábado 4 de octubre, por horas: estas son las horas clave para hacer la colada

El primer fin de semana de octubre llega con una rebaja sustancial en el precio de la luz. El precio medio del megavatio hora será de 53,10 euros, con lo que será una buena jornada para hacer coladas, si el tiempo acompaña. Y si no también, ya que no habrá problema en encender la secadora si lo haces en los lapsos horarios con el MWh más barato.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 4 de octubre?

Al contrario de lo que suele ser habitual, que los precios de la luz se encarezcan al caer la tarde, lo que sucede este sábado 4 de octubre es que los momentos más caros del día ya se vivieron esta noche. Sí es cierto que a partir de las 18:00 horas se verán precios que pondrán el MWh entre los 65 y 75 euros, pero nada que ver con lo visto en los últimos días.

Será un buen momento esta tarde entre las 12:00 y las 17:00 horas para consumir electricidad, ya que será ahí cuando el precio mayorista de la luz esté en negativo.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 4 de octubre