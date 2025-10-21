Primark estudia implantar la venta online en España

Primark es el único gran retailer del sector textil que no vende a través del canal online en España. Pero eso podría cambiar. La cadena irlandesa se está planteando la posibilidad de hacerlo a través del sistema conocido como "click&collet", que permite la compra de productos a través de la página web y su posterior recogida en tiendas, según ha explicado hoy el director general de Primark Iberia, Carlos Inácio.

Durante un evento para presentar un informe sobre el impacto de su tienda emblemática de la Gran Vía de Madrid, que cumple diez años, Inácio ha asegurado que la compañía no descarta nada, incluida la venta online. Aunque, en su caso, de implantarla, sería a través del sistema "click&collet" con el que ya trabaja en el Reino Unido.

El directivo ha explicado que la compañía está analizando si el sistema "se puede escalar e implantar en mercados como España", que es el segundo más importante para la compañía.

En todo caso, Inácio, que no ha fijado ninguna hipotética fecha para el lanzamiento de esta innovación, ha advertido de que su filosofía es "analizar todo y lanzarlo cuando estamos seguros de que funciona".

Primark no vende online porque asienta su ventaja competitiva en el hecho de que ofrece productos a precios muy bajos gracias a que compra volúmenes muy grandes, lo que le permite reducir al mínimo los costes logísticos y trasladar los ahorros a las prendas. Eso, que es una fortaleza para vender en tiendas físicas, es una debilidad para hacerlo por el canal online. La compañía ha explicado en alguna ocasión que el coste del envío a domicilio no podría ser soportado por sus precios.

Con el modelo de "click&collet", sin embargo, no tendría que soportar este coste, aunque es cierto que necesitaría acometer cambios en su sistema logístico para que sus tiendas se conviertan también en puntos de almacenaje y recogida de las compras que se hicieran a través de su web.

Los planes más inmediatos y confirmados de Primark para el año próximo pasan por remodelar parte del parque de tiendas que la compañía tiene en España. Como ha explicado su director general para la península, la firma lleva veinte años operando en el país y algunos de sus establecimientos necesitan mejoras para seguir estando cerca de sus clientes. Inácio no ha puesto cifras de cuántas tiendas renovarán ni tampoco ha aventurado planes de posibles aperturas más a largo plazo, aunque ha asegurado que seguirán creciendo en España.