¿Puedo montar un negocio en casa si vivo de alquiler?

La presencialidad en el puesto de trabajo ha sido desde siempre una máxima en España, y aunque son muchas las empresas prefieren esta modalidad, el trabajo en remoto ha ido ganando adeptos en los últimos años, sobre todo desde el estallido de la crisis del coronavirus. Tanto es así que, actualmente en España hay 3,1 millones de teletrabajadores, que representan el 15% de la población activa trabajadora, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

El auge del teletrabajo ha hecho que sean cada vez más los emprendedores que se animen a dar el paso de montar su propio negocio desde la comodidad de su hogar. Pero, ¿es legal montar un negocio en una vivienda de alquiler? ¿Se debe avisar al propietario o pedir permisos? Desde el portal inmobiliario Fotocasa resuelven las dudas al respecto.

Los contratos de alquiler de vivienda habitual están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y esta normativa establece que se considerará arrendamiento de vivienda aquel que recae sobre una edificación habitable "cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario". La mayoría de estos contratos están enfocados exclusivamente en el uso residencial de la vivienda, por lo que se prohibe de manera expresa el ejercicio de actividades económicas.

Para saber si se puede desarrollar un negocio en la casa alquilada, el inquilino deberá revisar lo que establece el contrato firmado con el casero. Y es que el portal inmobiliario señala que es habitual encontrar cláusulas como la siguiente: "La vivienda se alquila exclusivamente para ser destinada a vivienda habitual, no pudiendo dedicarla a actividades comerciales, industriales, artesanales o profesionales, ni manipular materias explosivas inflamables, nocivas o insalubres". No obstante, aseguran que aunque el contrato no contemple la prohibición del ejercicio de actividades económicas, se "deberá informar al propietario para obtener su permiso por escrito".

Asimismo, los trabajadores que desarrollen su negocio desde casa y atiendan al público en dicho inmueble deberán contar con la autorización del propietario, así como con las posibles licencias de actividad otorgadas por el ayuntamiento. Si se quiere abrir una tienda, se deberá realizar una investigación para conocer cuales son los pasos legales a seguir para ello, modificar el contrato de alquiler e, incluso, adaptar el inmueble.

Por norma general, en la mayoría de casos, también se deberá avisar a los vecinos de que se va a abrir un negocio en un inmueble de la comunidad, sobre todo si supone la entrada y salida de clientes.

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo en una vivienda de alquiler?

El portal inmobiliario explica que no todos los negocios podrán desarrollarse en edificios residenciales, ya que dependerá del tipo de actividad que sea, de lo que se estipule en el contrato de alquiler y de las normativas municipales.

El teletrabajo por cuenta ajena o propia, las clases particulares online o una tienda de ropa online sin stock ni visitas de clientes son algunas de las actividades que se podrían desarrollar en una vivienda de alquiler al no alterar su uso residencial, puesto que no implican el tráfico de personas o ruidos. Aún así, antes de montar cualquier negocio "es indispensable investigar las normativas aplicables y las licencias o permisos municipales necesarios" explican.

Si la actividad supone ruidos, molestias o la instalación de carteles, los vecinos tendrán derecho a opinar. De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), "al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".