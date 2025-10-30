Puig mejora sus ventas un 4,9% en los nueve primeros meses, hasta los 3.597 millones de euros

La multinacional de la moda y la belleza Puig ha registrado un sólido desempeño en los nueve primeros meses del año y hasta septiembre ha logrado unas ventas netas de 3.596 millones de euros en términos reportados, un 4,9% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

A perímetro y tipo de cambio constantes, las ventas crecieron un 7% y los tres segmentos del negocio (fragancias y moda, maquillaje y cuidado de la piel) se situaron en línea o por encima del objetivo de crecimiento de entre el 6% y el 8% previsto para este año, según ha informado la compañía en un comunicado.

En el tercer trimestre, las ventas de Puig alcanzaron los 1.296,9 millones de euros, un 6,1% más a tipo de cambio constantes y un 3,2% más en términos reportados.

El presidente ejecutivo de la compañía, Marc Puig, ha destacado que el tercero ha sido un trimestre sólido "respaldado por el crecimiento sostenido en todos los segmentos de negocio y por la fortaleza" de las marcas.

Puig ha reafirmado que mantiene sus objetivos financieros para la totalidad del ejercicio 2025 tras un sólido arranque del cuarto trimestre y ha avanzado que prevé actualizar su estrategia en un "Capital Markets Day" que tendrá lugar los días 16 y 17 de abril de 2026.